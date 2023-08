新しい HUF 海外限定　アノラックジャケット ナイロンジャケット

撥水仕様の高機能ナイロンを使用した、ベーシックデザインのアノラックジャケット。フロントポケットフラップには"HUF WORLDWIDE"ネームをフィーチャー。背面には燃え盛るグリッドグローブとパンサーのモチーフを合わせたグラフィックを配した、バックプリントデザインの1枚になっております。今人気のテック系アウターです!

スケボーやスノボーする人など如何でしょうか!

フードのドローコードが無いですが、丈を絞るドローコードはついています。

着丈74

身幅60

肩幅47

袖丈67.5

トラブル防止の為、プロフィールを閲覧ください。

神経質な方のご購入はお控え下さい。

多少の値下げ交渉承ります。

即購入大歓迎。

他サイトでも出品している為、予告なく出品を取り止める場合があります。ご了承下さい。

*検索用

adidas アディダス パタゴニア ラルフローレン コロンビア アンダーアーマー エアージョーダン カーハート carhartt NIKE ナイロン プルオーバー プーマ ナイキ チャンピオン champion ジャージ スウェット スエット パーカー フーディー ハーフジップ カレッジ 刺繍 パッカーズ レイカーズ NBA NFL NHL フィラ ディッキーズ トミー ストューシー韓国ブランド 韓国コーデ 韓国ストリート

Raucohouse holy in code sincity LMC thisisneverthat Trendywoodi open the door sculptor oy vivastudio VARZAR WOOALONG Paragraph WV PROJECT A FEW GOOD KIDS MLB Korea Odd Studio ISTKUNST muahmuah HUF supreme Xu dog

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

