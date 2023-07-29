お知らせ ログイン 会員登録 出品
見事な Nudie Jeans ヌーディー ジーンズ TAPE TED デニム デニム/ジーンズ

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます。
mmoption double in damege denim pants ①

リーバイス　levi's 501-0660 USA製　W34 L32 ブラック
【美品】 Nudie Jeans ヌーディー ジーンズ スキニー ジーンズ デニム パンツ カジュアル ファスナー ジップ メンズ です。
example ペインターパンツ
モデル : TAPE TED テープテッド CLEAN DARK BLUE
人気品！ TENDERLOIN デニム パンツ XXX ウォッシュ 32 M 青

LEVIS 501XX 47501 米国製　LVC

新品 visvim SOCIAL SCULPTURE 10 UNWASHED
〜商品の説明〜
suzuki takayuki サルエルデニム ブラック TK
【ブランド】Nudie Jeans ヌーディー ジーンズ
【未使用】DIESEL ディーゼル コーティングバイカーデニム ブラック W28

MARNI フレアデニム 30
【カラー】インディゴ系
AG マッチボックス　ジーンズ　31
（※照明やお使いのモニターの設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください。）
y project デニムパンツ

リーバイス517 黒 levi's517 black made in usa
【サイズ】表記 W29 L32（詳しくは実寸をご覧ください。）
Dior Homme / ディオールオム　デニム
平置き実寸（約）
デニム　新品
総丈：約 ｃｍ
LEVI’S 510■Skinny Fit Contra Costa
ウエスト幅：約 cm
リーバイス 501
股下丈 : 約 cm
Ciota ブラックスビンコットン 13.5oz ストレートデニム 33

【新品未使用品】22SS lemaire ハイウエスト インディゴセーラーデニム
（※あくまで素人採寸になりますので多少の誤差がある場合がございます）
新品 インコテックス ジーンズ 美脚ストレッチスリム グリーン メンズ W30
実寸表記ですが若干の誤差が生じる場合がございます。サイズ、素材、状態等、ご不明な点がございましましたら、お気軽にお問い合わせください。
EURO KENVY ユーロケンビー　スラックスホワイトデニム　S
よろしくお願いいたします。
未使用マスターマインドジャパンmastermindJAPANダメージデニムXS

OUR LEGACY THIRD CUT DIGITAL SAND DENIM
【素材】綿、コットン、ポリウレタン
スタンダードカリフォルニア　ペインターパンツ
(※あわせて画像もご確認ください。)
UNDERCOVE レア　ひし形 プリント　刺繍　セルビッジ　ジーンズ　3

【サイズ 28】 THAMES JOHNNY JEANS
【発送について】基本的にらくらくメルカリ便です。
極　美品　サイズ2　W28　ルードギャラリー　デニム　ジーンズ　ブラック
(追跡番号、一部保証付)
size42 SEAN JOHNビッグサイズ　刺繍　ヒップホップ　デニムパンツ
場合によってはゆうゆうメルカリ便にも対応致します。
トルネードマート　ダメージジーンズ　ブラック　ブルー　Sサイズ　裾　切れ端有り
コンパクトに綺麗に折り畳んでの圧縮発送になりますので
【未使用新品】Supreme UNDERCOVER Layered Jean
畳ジワにご了承ください。
Rick Owens drkshdw Tyrone slit cut jeans

✨ウエアハウス　ダックディガー　DD-1004 1937モデル　W31

Levi’s vintage 505
※注意事項※
Levis 501 BigE 初期　Vスティッチ　overdesign
神経質な方は入札をお控えください。あくまで一度人の手に渡った物になりますので、神経質な方や完品をお求めの方はご遠慮ください。
ノーベター ハーフパンツ
衣料品ですので、わずかなほつれ・保存時の折ジワ等は予めご了承下さい。
【さくら様】専用 アメリカ製 LVC 55501XX 501XX 復刻 501

美品！G-STAR RAW ARC 3D SPORT TAPERED PANTS
不明点はご質問ください。
Lee 200 デニムパンツ ストレート 濃紺 USA製 80s W34
1209-3①

90s リーバイス シルバータブ BAGGY デニム W38

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヌーディージーンズ
商品の状態目立った傷や汚れなし

流儀圧搾 絡繰魂 流儀 金刺繍 龍 花柄 刺繍デニム 和柄

プラチナフブ platinumfubu

メーカー完売　TCBジーンズ　大戦モデル

ヘンリーデュアルテ　ブラックデニム　31インチ

ディースクエアドDSQUARED2 ジーンズ　Kenny twist

新品未使用 ksubi VAN WINKLE スキニーデニム スビ 33

新品未使用　タグ付き　マーブルズ　スター柄　ジーンズ　デニム　TMT ヒス

00s W38 極太 ファットファーム ワイド デニム バギーパンツ 刺繍

【訳あり】リーバイス　Levi's 501 W30 L34 ビッグE アメリカ製
ご覧いただきありがとうございます。【美品】 Nudie Jeans ヌーディー ジーンズ スキニー ジーンズ デニム パンツ カジュアル ファスナー ジップ メンズ です。モデル : TAPE TED テープテッド CLEAN DARK BLUE〜商品の説明〜【ブランド】Nudie Jeans ヌーディー ジーンズ【カラー】インディゴ系（※照明やお使いのモニターの設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください。）【サイズ】表記 W29 L32（詳しくは実寸をご覧ください。）平置き実寸（約）総丈：約 ｃｍウエスト幅：約 cm股下丈 : 約 cm（※あくまで素人採寸になりますので多少の誤差がある場合がございます）実寸表記ですが若干の誤差が生じる場合がございます。サイズ、素材、状態等、ご不明な点がございましましたら、お気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。【素材】綿、コットン、ポリウレタン(※あわせて画像もご確認ください。)【発送について】基本的にらくらくメルカリ便です。(追跡番号、一部保証付)場合によってはゆうゆうメルカリ便にも対応致します。コンパクトに綺麗に折り畳んでの圧縮発送になりますので畳ジワにご了承ください。※注意事項※神経質な方は入札をお控えください。あくまで一度人の手に渡った物になりますので、神経質な方や完品をお求めの方はご遠慮ください。衣料品ですので、わずかなほつれ・保存時の折ジワ等は予めご了承下さい。不明点はご質問ください。1209-3①

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヌーディージーンズ
商品の状態目立った傷や汚れなし

見事な Nudie Jeans ヌーディー ジーンズ TAPE TED デニム デニム/ジーンズ

7分钟前

見事な Nudie Jeans ヌーディー ジーンズ TAPE TED デニム デニム/ジーンズ

¥10,888 ¥9,255

(税込) 送料込み
10
15
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

e6b52f

 1785

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (15)

e6b52f
見事な Nudie Jeans ヌーディー ジーンズ TAPE TED デニム デニム/ジーンズ 見事な Nudie Jeans ヌーディー ジーンズ TAPE TED デニム デニム/ジーンズ

ヌーディージーンズ NUDIE JEANS テープテッド TAPE TED ORG.BLUE

ヌーディージーンズ NUDIE JEANS テープテッド TAPE TED ORG.BLUE


ヌーディージーンズ NUDIE JEANS テープテッド TAPE TED ORG.RED OVER

ヌーディージーンズ NUDIE JEANS テープテッド TAPE TED ORG.RED OVER


ヌーディージーンズ NUDIE JEANS テープテッド TAPE TED ORG.BLUE

ヌーディージーンズ NUDIE JEANS テープテッド TAPE TED ORG.BLUE


ヌーディージーンズ nudie jeans デニム TAPE TED - ORG NIGHTCRAWLER

ヌーディージーンズ nudie jeans デニム TAPE TED - ORG NIGHTCRAWLER


【SALE】Nudie Jeans（ヌーディー・ジーンズ） TAPE TED Organic Blue Turmoilスキニー スキニーデニム メンズ デニムパンツ ジーンズ | ＢＬＵＥ　ＡＤＤＩＣＴ

【SALE】Nudie Jeans（ヌーディー・ジーンズ） TAPE TED Organic Blue Turmoilスキニー スキニーデニム メンズ デニムパンツ ジーンズ | ＢＬＵＥ　ＡＤＤＩＣＴ


【SALE】Nudie Jeans（ヌーディー・ジーンズ） TAPE TED Organic Blue Turmoilスキニー スキニーデニム メンズ デニムパンツ ジーンズ | ＢＬＵＥ　ＡＤＤＩＣＴ

【SALE】Nudie Jeans（ヌーディー・ジーンズ） TAPE TED Organic Blue Turmoilスキニー スキニーデニム メンズ デニムパンツ ジーンズ | ＢＬＵＥ　ＡＤＤＩＣＴ


2023年最新】ヤフオク! -「ヌーディージーンズ tape ted」の中古品

2023年最新】ヤフオク! -「ヌーディージーンズ tape ted」の中古品

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 見事な Nudie Jeans ヌーディー ジーンズ TAPE TED デニム デニム/ジーンズ
© www.inba.net, Inc.