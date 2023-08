〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

本品を含むビンテージのシルバーボーンカフ類は、近年の人気に伴い現存数が著しく減少し、流通価格が大変に高騰しています。

仕入値が非常に高額につき価格交渉にはお応え出来ませんが、他の品とのまとめ買い時のみ、気持ち程度のお値引きをさせて頂きます。

ビンテージ Tiffany の 925 シルバー ボーンカフ の正規品が20万円を下らなくなり、本品を含むビンテージのメキシコ・イタリーメイドのボーンカフも、この先相場が下がる事はないでしょう。

まだ手の届く内にどうぞ奮ってご検討下さい。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

本品は右手首への着用を推奨します。

曲げ伸ばし可能につきフリーサイズですが、

過度な調整は破損の元になりますので、調整はゆっくり慎重に行って下さい。

着用画像モデルの手首周りは約16.5cmです。

極端に細い・太い手首周りでなければ、どなたでも男女兼用でご着用頂けます。

マテリアル:スターリングシルバー (シルバーテスト済)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

数十年の時を経たメキシコメイドのビンテージ シルバー ワイド カフ。

starring刻印有り。

製造国刻印はありませんが、各ディテールから70年代メキシコメイドの物です。

ティファニー ボーンカフ のサンプリング元アイテムなだけあり、その存在感も重量もかなりのものです。

所有欲を存分に満たしてくれる事でしょう。

usedかつ年代物につき小傷・磨き傷が御座いますが、全体的に綺麗で状態も良く、着用に支障のあるダメージも御座いません。

雰囲気を損なわない程度に洗浄&ポリッシュ済みです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

