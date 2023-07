驚きの安さ すとぷり　莉犬くん　7th ANNIVERSARY 　等身ハート缶バッジ バッジ

すとぷり 莉犬くん 7th ANNIVERSARY

等身 ハート缶バッジ 40個セットです。

新品・未使用です。

4月20日に届きました。開封後すぐに写真のような状態で保管しております。素人保管ですので完璧を求める方のご購入はご遠慮願います。

即購入○

バラ売り✕

他にもすとぷり商品、出品しております。

他の商品とのお纏め○

(ご購入前にコメント下さい)

すとぷり 缶バッジ るぅと りいぬ ころん さとみ 7th ANNIVERSARY 7周年 ハナミライ 白衣装 アリーナツアー 2023 すとぷり Here We Go!! すとふぁみ あにまるぬいぐるみ あにまるますこっと あにまるくっしょん アクキー カード ぬいぐるみキーホルダー リボンチャーム リングライト スクールリボン ペンライト ブロマイド まとめ売り

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

