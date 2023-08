TOGA VIRILIS

トーガビリリースの19awレオパード柄モヘアニット

TOGAらしい目を惹く大胆なデザイン

モヘアが入っており、ヴィンテージ、グランジ感の出る素材感です

ウール混合ですが、全くチクチクせずに着用していてとても心地よいです

一枚で主役になるニットでありながら、インナーに差してもコーデを格上げしてくれると思います

系統が変わってしまったため手放すことにしましたが

一生着れるものだと思います

多少の値下げも承ります

サイズ46

着丈:77cm

肩幅:67cm

袖丈:60cm

身幅:55cm

裾幅:63cm

素人採寸になりますので、誤差ご了承下さい

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トーガビリリース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

