☆☆背の高い方、とてもお得でステキです☆☆

シルクのような透け感、軽さ、しなやかさだけどじつは気軽に切られるポリエステル100%。

シワになりにくく、前ボタンでフルオープンできるから背の高い方ならかっこよくガウンのように羽織りにも使えそうです。

試着してとても気に入り (しかもアウトレット価格でしたし笑)即購入しましたが…やはり肩幅と背が小さい私にはバーニーズのFサイズは少し長いので(階段が心配)新品のうちにお譲りしようと思いました。

しっかりと肩幅や身幅のある方。または身長159㎝の私より5センチ以上背の高い方に着ていただいたらくるぶしより上で美しく着られるはずです。

ちなみにトップス7-9号の出品者が着ると身幅10㎝以上、袖は5㎝以上の余裕があります。裾はくるぶしまでありました。

→リボンでウェストマークすれば、背が低い私でもドレッシーな印象で着られる感じです。

→でもリボンに頼らずカジュアルに羽織ったり、ジャストサイズで着るならやはり165センチの身長が欲しいところです。

◎上半身M-Lサイズ以上で、身長が165㎝以上の方。上質な大人のマキシ丈ワンピースはいかがでしょうか(╹◡╹)

◎上品な透け感、リラックス感があって、今のモードでありながらとてもフェミニンなお品です。

カラー···ライトブラウン×ピンクの総柄

【サイズ感】

★バーニーズのフリーサイズです。

★平置きサイズは、メジャーをあてた写真をご覧ください。

素人採寸ですので参考までに!

着丈 130㎝

身幅(脇下)56㎝

袖(肩から袖先)58㎝

【状態】

●試着のみの新品です。

●不良箇所は購入時に目視で確認していますが、見落としがあったらご容赦ください。

【梱包】

プリーツ加工のポリエステルでシワになりにくい素材です。小さく畳んで発送させていただきます。

バーニーズニューヨーク

マキシ丈

マキシ丈ワンピース

シルクライク

シアー

花柄

ピンク

パステル レオパード

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド バーニーズニューヨーク 商品の状態 新品、未使用

