ご覧いただきありがとうございます(^^)

Think Bee! シンクビー ハンドバッグ 花柄 総柄 古着女子 オールド



〇状態

・外側

型崩れ

金具に褪せ

多少のスレ

・内側

香水臭

多少のスレや使用感

・その他特記事項

破損もなくまだまだ長くお使いいただけます。

匂いが気になる方はご遠慮ください。

〇サイズ

横26×縦18㎝

マチ15㎝

ショルダー128-140㎝

〇付属品

保存袋

ショルダーストラップ

クロシェット

カデナ キー×2

小冊子

〇素材・色

モノグラム アンプラント

レザー ゴールド金具

マリーヌルージュ

ネイビー×赤ライン

〇モデル

スピーディ バンドリエール 25

〇型番

M43501

〇シリアルナンバー

DU4177

〇購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場 ​

神経質な方はご遠慮下さい。。

中古でご理解いただける方お願いします!

​LOUIS VUITTON

ルイ ヴィトン 正規品

鑑定済み 本物です

〇検索用

2017年 ハンドバッグ ショルダーバッグ

ビジネスバッグ トートバッグ ボストンバッグ

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

