とても気に入っていますが、あまり着用する機会がないので出品します。

オーラリー AURALEE ロンハーマン別注 ギザボートネック カットソー



Viaggio blu ニット シャツ 5新品タッグ付き

着用した時のシルエットや、肘のパッチや生地感などのディテールが素敵です

DICH HENDERSON ロゴシアーシャツ



【me/me by ISSEI MIYAKE】プリーツハイネックカットソー

カラーはブラックですが、もともとスミ黒のような風合いのある生地感です。

Jean Paul GAULTIER ジャンポールゴルチェ ゴルチエ カットソー



23区 Armor-lux スムースボーダーカットソー ベージュ×ホワイト

着用回数は10回以下だと思います。

HYDEプロデュースSWITCHBLADEロングTシャツ



試着のみ/MAISONSPECIALフロッキーグラムシアータートルトップ

カラー···ブラック

vintage hysteric glamour 逆五芒星 devil tee

袖丈···長袖

MONCLER JW Anderson 新品タグ付き 長袖Tシャツ トップス

柄・デザイン···無地

⭐️セール中⭐️様専用

季節感···春、夏、秋

クレージュ ロングTシャツ



【HARLEY DAVIDSON】ハーレーダビッドソン TRIVALSTAR



Chacott トップス カットソー 社交ダンス

・ペット、喫煙者はおりません。

ベースレンジ baserange 2023ss

・素人検品なので細かい部分は見落としがあるかもしれません。中古品の気になる方や神経質な方の入札はお控え下さい。

CAMBER × ADAM ET ROPÉ|藍染めカットソー USA製 完売品

・小さな子供がおりますので、発送にお時間いただく場合があります。ご了承下さい。

じゅりあ様 ミーバイイッセイミヤケ トップス

・なるべく小さく圧縮して発送します。

ドゥーズィエムクラス クルーネックプルオーバー



最終値下げ!※Angelic pretty♡初期2wayホワイトカットソー

・お値下げ交渉ご遠慮ください

Plage ル アトリエフランセ デ コンフェクション 別注 T-ブラウス



Caren様専用 jonnlynxカットソー&Chaosスカート



【レア】【YUKI着用】COMME des GARCONS タトゥー薔薇 セット

ユナイテッドアローズ

super fine dry ミニドレス

アーバンリサーチ

【MAISON SPECIAL】サイドラインナイロントップス

ナノユニバース

ヴィンテージ ラグラン レア

シップス

極美品★ミューズドゥドゥーズィエムクラス Darling ボーダー プルオーバー

イエナ

〈美品〉ボーダーズブラウス

ドレステリア

【新品】MM6 MaisonMargiela マルジェラ Tシャツ トップス

スピックアンドスパン

ミナペルホネン ちょうちょ カットソー 40

セオリー

新品 Theory luxe セオリーリュクス コクーンカットソー ネイビーM

ドゥロワー

ブルネロクチネリ 七分袖カットソー 40 M -

ドゥーズィエムクラス

エイココンドー/イークラット インナー



【極美品】2010 PLEATS PLEASE フラワー プリーツ トップス

などお好きな方に

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フミカウチダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

とても気に入っていますが、あまり着用する機会がないので出品します。着用した時のシルエットや、肘のパッチや生地感などのディテールが素敵ですカラーはブラックですが、もともとスミ黒のような風合いのある生地感です。着用回数は10回以下だと思います。カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋・ペット、喫煙者はおりません。・素人検品なので細かい部分は見落としがあるかもしれません。中古品の気になる方や神経質な方の入札はお控え下さい。・小さな子供がおりますので、発送にお時間いただく場合があります。ご了承下さい。・なるべく小さく圧縮して発送します。・お値下げ交渉ご遠慮くださいユナイテッドアローズアーバンリサーチナノユニバースシップスイエナドレステリアスピックアンドスパンセオリー ドゥロワー ドゥーズィエムクラスなどお好きな方に

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フミカウチダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MM6 フェイクレザー トップスNylon Twill Mix Cotton Jersey Pullover人気デザイン PLEATS PLEASE イッセイミヤケ UネックカットソーDIANTE カットソー 2枚セットTRADITIONALWEATHERWEAR別注ボーダーボートネックプルオーバー1超美品 レオナール LEONARD 長袖 カットソー 42 ハイネック【極美品】PLEATS PLEASE 総柄カットソー ハイネック ハート柄