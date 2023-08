商品名 : 半袖ポロシャツ

新品 ラウドマウス ポロシャツ メンズ

ブランド・メーカー:V12

サイズ:L

平置き寸法:写真をご確認ください

V12の半袖ポロシャツ

カモフラ柄

古着屋さんで購入し、一度の使用ですがまだまだ活躍出来ます

状態は画像でご判断ください

不明点は事前にご質問ください

ご要望、質問等ありましたら気軽にコメントください

尚、突然削除するかもしれません

よろしくお願い致します!

V12

ヴィトゥエルヴ

半袖ポロシャツ

ゴルフウェア

メンズウェア

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

