ご覧いただきありがとうございます。

AlexiaStam水着 限定お値下げ‼︎

CHANELの水着になります。

anuans サイドカットアウトベロアワンピース 水着

国内正規店で新品購入後、何度か使用して保管しておりました。

Profile by Gottex ゴテックス ワンピース水着 ②



レディース水着ワンピース



Dolce&Gabbana ワンピーススイムスーツ ドットプリント♡

ストラップ部分にも「CHANEL」の文字が入っています。

今期 ナゴンスタンス MOREA キャミオールインワン/スイムウェア・水着

ビニール製の小物入れが付属しますが、水着のストラップを通せる仕様になっています(画像3枚目)

CHANEL シャネル 水着 スイムウェア オールインワン 38 ヴィンテージ



【値下げ】Lepidos 水着 黒



新品 MARYSIA/スイムウェア

<状態>

【新品】ジューシークチュール ワンピース 水着 紺

小傷、擦れ、色褪せなどの他、全体的に黒点の色移りがありますので画像ご確認下さい。その他、画像には写りきらない小さな色移りがある箇所がありますので、気になさる方はお控え下さい。

ラヴィッシュゲート オールインワン 水着



AlexiaStam水着 限定お値下げ‼︎

ビニール小物入れは若干の歪みあります。

anuans サイドカットアウトベロアワンピース 水着

USEDになりますのでご了承の上、ご検討をお願い致します。

Profile by Gottex ゴテックス ワンピース水着 ②



レディース水着ワンピース



Dolce&Gabbana ワンピーススイムスーツ ドットプリント♡

<素材>

今期 ナゴンスタンス MOREA キャミオールインワン/スイムウェア・水着

80% ナイロン

CHANEL シャネル 水着 スイムウェア オールインワン 38 ヴィンテージ

20% スパンデックス

【値下げ】Lepidos 水着 黒



新品 MARYSIA/スイムウェア



【新品】ジューシークチュール ワンピース 水着 紺

<サイズ>

ラヴィッシュゲート オールインワン 水着

38(レディース)

AlexiaStam水着 限定お値下げ‼︎

着丈:52cm

anuans サイドカットアウトベロアワンピース 水着

ウェスト幅:32cm

Profile by Gottex ゴテックス ワンピース水着 ②



レディース水着ワンピース

*多少の誤差はご了承下さい。

Dolce&Gabbana ワンピーススイムスーツ ドットプリント♡



今期 ナゴンスタンス MOREA キャミオールインワン/スイムウェア・水着



CHANEL シャネル 水着 スイムウェア オールインワン 38 ヴィンテージ

<カラー>

【値下げ】Lepidos 水着 黒

オレンジ/レッド系

新品 MARYSIA/スイムウェア



【新品】ジューシークチュール ワンピース 水着 紺



ラヴィッシュゲート オールインワン 水着

<おまけ>

AlexiaStam水着 限定お値下げ‼︎



anuans サイドカットアウトベロアワンピース 水着

水着のストラップ部分と似たデザインのブレスレットをご希望の方にはオマケとして2つお付けいたします(画像9、10枚目)

Profile by Gottex ゴテックス ワンピース水着 ②



レディース水着ワンピース

経年劣化の他、緑青が金属部分に見受けられますので、おまけ品としてご了承下さい。(緑青はビニールの内側になるので、肌には触れません)

Dolce&Gabbana ワンピーススイムスーツ ドットプリント♡



今期 ナゴンスタンス MOREA キャミオールインワン/スイムウェア・水着



CHANEL シャネル 水着 スイムウェア オールインワン 38 ヴィンテージ

ヴィンテージシャネル

【値下げ】Lepidos 水着 黒

ビキニ

新品 MARYSIA/スイムウェア

マイヨ素材

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。CHANELの水着になります。 国内正規店で新品購入後、何度か使用して保管しておりました。ストラップ部分にも「CHANEL」の文字が入っています。ビニール製の小物入れが付属しますが、水着のストラップを通せる仕様になっています(画像3枚目) <状態> 小傷、擦れ、色褪せなどの他、全体的に黒点の色移りがありますので画像ご確認下さい。その他、画像には写りきらない小さな色移りがある箇所がありますので、気になさる方はお控え下さい。 ビニール小物入れは若干の歪みあります。 USEDになりますのでご了承の上、ご検討をお願い致します。 <素材>80% ナイロン20% スパンデックス<サイズ>38(レディース)着丈:52cmウェスト幅:32cm*多少の誤差はご了承下さい。<カラー>オレンジ/レッド系<おまけ>水着のストラップ部分と似たデザインのブレスレットをご希望の方にはオマケとして2つお付けいたします(画像9、10枚目)経年劣化の他、緑青が金属部分に見受けられますので、おまけ品としてご了承下さい。(緑青はビニールの内側になるので、肌には触れません)ヴィンテージシャネルビキニマイヨ素材

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

【新品】ジューシークチュール ワンピース 水着 紺ラヴィッシュゲート オールインワン 水着AlexiaStam水着 限定お値下げ‼︎anuans サイドカットアウトベロアワンピース 水着Profile by Gottex ゴテックス ワンピース水着 ②レディース水着ワンピースDolce&Gabbana ワンピーススイムスーツ ドットプリント♡今期 ナゴンスタンス MOREA キャミオールインワン/スイムウェア・水着CHANEL シャネル 水着 スイムウェア オールインワン 38 ヴィンテージ【値下げ】Lepidos 水着 黒