ご覧いただき、ありがとうございます。

#他にもスニーカーやアパレルを出品しております。

サイズは、26.5cmです。

KITH CLASSIC PROGRAM FOR ADIDAS ORIGINALS CAMPUS 80s "WHITE/FAIRWAY/GOLD"

キス クラシックプログラムフォーアディダス オリジナルス キャンパス 80s "ホワイト/フェアウェイ/ゴールド"

PIK BOAT FLAT PAT DEGRAL OUBI/CALF

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただき、ありがとうございます。#他にもスニーカーやアパレルを出品しております。新品未使用サイズは、26.5cmです。KITH CLASSIC PROGRAM FOR ADIDAS ORIGINALS CAMPUS 80s "WHITE/FAIRWAY/GOLD"キス クラシックプログラムフォーアディダス オリジナルス キャンパス 80s "ホワイト/フェアウェイ/ゴールド"アディダスクラシックキャンパスキス ニューヨークスーパースターサンバカントリースタンスミスプロモデルフォーラムガゼルSL72マイクロペーサーYEEZY BOOST イージーブースト カニエウエスト KANYE WESTコラボレーションスニーカーキス アディダス クラシック コレクションVINTAGE ヴィンテージ ビンテージ#他にもスニーカーやアパレルを出品しております。

