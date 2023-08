2022年新作 ロングボードBlackies 9.6ft サーフィン

【特徴】

ロングボード ウエインリッチ 9.4

・回転性の良いスリムデザイン

・厚みを活かした楽々テイクオフ

・ノーズ練習もしやすい安定感

・ラクして波乗りを楽しみたい方へ

【仕様】

・PUフォーム

・オールラウンドタイプ

・サイドオンフィン

・手製サイドフィンカバー付き

・センターフィンはオプション

【状態】

・2020年から年間10回ほど使用。

・要修理箇所は無くすぐ乗れます。

【サイズ】

長さ:9.6 ft(292cm)

横幅:22 7/16(57cm)

厚さ:3 5/32(8cm)

重さ:8.0kg

容量:79

ノーズ:ラウンドポイント

レール:ミィディアム

ボトム:フラットV

テイル:ダイヤモンドテイル

ロッカ:ミドル

【着払い送料】

・送料はお届けの都道府県や

時期により多少前後します。

・お受け取りはお近くの西濃運輸

支店止めとなります。

・クッション材&ダンボール&

ラップで丁寧に梱包致します。

・千葉北西部・九十九里方面での

手渡しも可能です。

よろしくお願い致します。

サーフィン

サーフボード

ロング

9.6フィート

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【特徴】・回転性の良いスリムデザイン・厚みを活かした楽々テイクオフ・ノーズ練習もしやすい安定感・ラクして波乗りを楽しみたい方へ【仕様】・PUフォーム・オールラウンドタイプ・サイドオンフィン・手製サイドフィンカバー付き・センターフィンはオプション【状態】・2020年から年間10回ほど使用。・要修理箇所は無くすぐ乗れます。【サイズ】 長さ:9.6 ft(292cm) 横幅:22 7/16(57cm) 厚さ:3 5/32(8cm) 重さ:8.0kg 容量:79ノーズ:ラウンドポイントレール:ミィディアムボトム:フラットVテイル:ダイヤモンドテイルロッカ:ミドル【着払い送料】・送料はお届けの都道府県や 時期により多少前後します。・お受け取りはお近くの西濃運輸 支店止めとなります。・クッション材&ダンボール& ラップで丁寧に梱包致します。・千葉北西部・九十九里方面での 手渡しも可能です。よろしくお願い致します。サーフィンサーフボードロング9.6フィート

