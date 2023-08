✨ご覧頂きありがとうございます✨

あなたのご予算に合わせて極力相談に乗らせていただきます。

■2点以上のお買い上げでまとめ割開催中です

期間限定で大幅値下げさせていただきます!!

他の商品はこちら→ #Whiteshop

■フォロー割始めました!

フォローして頂ければ、さらに割引き!!

3000円以上 200円引き

5000円以上 300円引き

10000円以上 500円引き

■発送について

毎日15時までに購入していただいた方には必ず本日中に発送します!

早ければ翌日、又は翌々日には届きます!

----------------------------

TORY BURCH トリーバーチ レザー ゴールド金具 ロビンソン ハンドバッグ ショルダーバッグ 手提げ レディース ブラック 黒

商品情報

◯ブランド名 TORY BURCH

◯カラー ブラック

◯素材 レザー

◯サイズ

縦 22cm

横 42cm

マチ 11cm

ハンドル 20cm

※多少の誤差が御座います。

◯仕様

中 ファスナーポケット×1

◯付属品 なし

◯参考価格 20万円程

◯購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

--------------------------------

【状態】4:使用品の中でも美品に近い

【外側】

・全体的 ⇒ 小傷 / 小さな汚れ / 小さなシミ / 型崩れ若干

・ハンドル ⇒ 小傷多数 / 小さな汚れ若干 / 生地剥がれ目立つ

【ランク詳細】

7:新品・未使用

6:極美品

5:美品

4:使用品の中でも美品に近い

3:一般的な使用品

2:使用感がとてもある

1:難有りジャンク品

商品番号 boo2675

商品の情報 ブランド トリーバーチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド トリーバーチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

