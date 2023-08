ご覧いただきありがとうございます

▼商品説明

▼サイズm

肩幅 46cm

身幅 56cm

着丈 60cm

袖丈 74cm

▼素材

写真に記載

▼カラー

ブラック

▼状態

▼お値段について

全商品送料込みです。

多少のお値引きなら可能ですのでお気軽にコメントください。

無言購入可能。まとめ買いされる方はさらにお値引きしますのでコメントください

▼他の商品

#Only_ブルゾン

▼商品の発送について

基本購入後の翌日に発送します。発送までの日数に基づき発送します。商品のサイズによってらくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便を変更する場合がありますのでご了承ください。

▼購入経路

某大手リサイクルショップにて購入し、鑑定済み

もし、正規品でない場合100%返品返金対応しますので安心してご購入ください♪

他にも商品多数出品してます。素敵な商品に出会えますように

サイズが合わない、イメージと違ったなどの返品はお断り致します。

採寸も多少の誤差がございますのでご理解の程お願いします

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

