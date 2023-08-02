【返品不可】 UNDERCOVER Tシャツ×2 トートバッグ セット Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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HUFパンツ(コムドットゆうた着用)

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90's vintage オペラ座の怪人 Tシャツ 古着 Marlboro



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季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

UNDERCOVER アンダーカバー archive アーカイブロゴ Tシャツ ホワイト サイズ表記Lブラックベア クマ Tシャツ サイズ表記L タグ付きロゴ トートバッグ ブラック ブラウンどちらも大切に着ておりました、目立つ汚れ等無く素人目にはなりますが綺麗な状態です。全て使用後丸洗い清潔な状態です。トートバッグは黒が若干経年変化で茶色くなっておりまた角スレ等あります。おまけとしてお考え下さい。バラ売りは致しません。ご了承ください。カラー···ホワイト ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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