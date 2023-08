【正規品直輸入】 一番くじ　ドラゴンボール　VSオムニバスビースト　フィギュア　5種セット コミック/アニメ

一番くじ ドラゴンボール VSオムニバスビースト

A賞 孫悟飯ビースト フィギュア

B賞 オレンジピッコロ フィギュア

C賞 セルマックス フィギュア

D賞 超サイヤ人ゴテンクス フィギュア

E賞 ゴテンクス フィギュア

以上、フィギュア5種セットになります。

店頭に並んでいたものの為、箱に細かい傷や凹みがある場合がございます。予めご了承ください。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

