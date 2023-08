プロフ必読♪

ナイキ アクアリフト プレミアム

DV0783-104

日本国内正規品

春夏先取りトレンドアイテム♪

DV0783-104

足袋から着想を得て開発された名機エア リフトとウォーターアクティビティ向けシリーズのナイキ アクア ギアという、2つのクラシックな90年代スタイルの融合から生まれたアクアリフト♪

唯一無二のスプリットトゥスタイルが特徴的なOGのシルエットを継承しながら現代的にアップデートした1足♪

速乾性に優れたソックライナーには抗菌ビーズを使用し、足の臭いを軽減する機能も見逃せない♪

チャンキーなソールがモード感のある雰囲気を作り出す、デザインと機能性が両立した秀作♪

ボリューム感あるシルエットでさりげなくスタイルアップ☆脚長効果♪♪

カジュアルにもモードにもスタイリングできるスニーカーは幅広いコーディネートにマッチ☆

モノトーンなスタイルに合わせて足元に軽さをプラスするのもおすすめ☆

夏のワンピーススタイルにプラスしてキレイメやカジュアルなMIXスタイルも好相性◎

普段のコーディネートに取り入れるだけで、旬スタイルが完成出来ちゃいます♪

素足でも♪ソックスと合わせても♪足元がアクセントになる為、他とかぶりたくないおしゃれさんにも☆

小さめのお造りな為0.5㎝以上サイズupおすすめしてます

【匿名配送】

【ペット飼育無し】

【喫煙者無し】

箱無し

全体的に美品です♪

おしゃれに可愛く長く履いて頂けます♪

画像確認♪

自宅保管、あくまで中古の為少しのスレ汚れに神経質な方は他でご購入下さい

#NaoRinのスニーカー

↓検索用↓

NIKE AIR MAX

シルバー ゴールド サミットホワイト

エアマックス エアリフト エアリフト

ベージュ アイボリー クリーム メタリックゴールド エアマックス ココ セリーナ

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

プロフ必読♪※※画像及び説明文コピー禁止※※ナイキ アクアリフト プレミアムNIKE W AQUA RIFT PRM ライトオールウッドブラウン/レーサーブルー/アイアンストーン 人気サイズ 【25㎝】DV0783-104 日本国内正規品ファッション誌&Instagram掲載☆発売当初から即完売してます♪今季トレンドはやっぱりベージュスニーカー☆春夏先取りトレンドアイテム♪肌馴染みの良いベージュが春夏シーズンのムードを盛り上げる♪DV0783-104爽やかなトリコロールで新装♪足袋から着想を得て開発された名機エア リフトとウォーターアクティビティ向けシリーズのナイキ アクア ギアという、2つのクラシックな90年代スタイルの融合から生まれたアクアリフト♪唯一無二のスプリットトゥスタイルが特徴的なOGのシルエットを継承しながら現代的にアップデートした1足♪速乾性に優れたソックライナーには抗菌ビーズを使用し、足の臭いを軽減する機能も見逃せない♪チャンキーなソールがモード感のある雰囲気を作り出す、デザインと機能性が両立した秀作♪ボリューム感あるシルエットでさりげなくスタイルアップ☆脚長効果♪♪カジュアルにもモードにもスタイリングできるスニーカーは幅広いコーディネートにマッチ☆モノトーンなスタイルに合わせて足元に軽さをプラスするのもおすすめ☆夏のワンピーススタイルにプラスしてキレイメやカジュアルなMIXスタイルも好相性◎普段のコーディネートに取り入れるだけで、旬スタイルが完成出来ちゃいます♪素足でも♪ソックスと合わせても♪足元がアクセントになる為、他とかぶりたくないおしゃれさんにも☆小さめのお造りな為0.5㎝以上サイズupおすすめしてます【匿名配送】【ペット飼育無し】【喫煙者無し】箱無し全体的に美品です♪おしゃれに可愛く長く履いて頂けます♪画像確認♪自宅保管、あくまで中古の為少しのスレ汚れに神経質な方は他でご購入下さい#NaoRinのスニーカー↓検索用↓NIKE AIR MAXシルバー ゴールド サミットホワイト エアマックス エアリフト エアリフトベージュ アイボリー クリーム メタリックゴールド エアマックス ココ セリーナ

