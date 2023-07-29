2022新作モデル 【最終金額】パナソニック　VL-SWE210KLA 送料無料 防犯カメラ

モニター親機[VL-MWE210K]サイズ：約186 ×143 × 23.5mm(突起物除く)/重量：約480ｇ(壁掛金具含む)/電源：AC100V(50Hz/60Hz)/消費電力：(待受時)約1.2W、(動作時)約6W/使用条件条件：(周囲温度)0℃~+40℃、(湿度)90％以下/画面表示：3.5型カラー液晶ディスプレイ/取付方法：露出壁掛け(壁掛け金具付属)/外観材質：難燃性ABS樹脂(一部PS)/無線通信方式：1.9GHz TDMA-WB/A接点出力：(定格負荷)AC、DC 24V/0.3A以下、(最小適用負荷)DC 5V/1mA

❤2K超高画素☆夜間カラー撮影OK❣360°全方位死角なし♪❤防犯カメラ

玄関子機[VL-V523L-N]サイズ：131×99×31.5mm/重量：約190ｇ/使用環境条件：(周囲温度)-10℃~+50℃、(湿度)90％以下/取付方法：露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合/外観材質：難燃性PC/ABS樹脂(パネル部：難燃性ABS樹脂)/撮像素子：約30万画素/最低被写体照度：1ルクス(カメラから約50cm以内)/照明方法：LEDライト(照明用ランプ)

業務用 防犯カメラ3個、モニター 塚本無線

ワイヤレスモニター子機[VL-WD623]サイズ：173×52×30mm(突起部除く)/重量：約155g(電池パック含む)/電源：専用ニッケル水素蓄電池(品番：KX-FAN57)(DC 2.4V)(630mAh)/使用環境条件：(周囲温度)0℃~＋40℃、(湿度)90％以下/画面表示：約2.2型カラー液晶ディスプレイ/無線通信方式：1.9GHz TDMA-WB/連続使用時間：(ドアホン通話)約2時間、(待受時間)約100時間/充電時間：約10時間/使用可能距離：約100m(親機との見通し距離)

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充電台サイズ：43×81×76 mm(突起部除く)/重量：約166g/電源：AC100V(50Hz/60Hz)/消費電力：(待受時)約0.25W、(充電時)約0.65W/使用環境条件：(周囲温度)0℃~＋40℃、(湿度)90％以下

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モニター親機[VL-MWE210K]サイズ：約186 ×143 × 23.5mm(突起物除く)/重量：約480ｇ(壁掛金具含む)/電源：AC100V(50Hz/60Hz)/消費電力：(待受時)約1.2W、(動作時)約6W/使用条件条件：(周囲温度)0℃~+40℃、(湿度)90％以下/画面表示：3.5型カラー液晶ディスプレイ/取付方法：露出壁掛け(壁掛け金具付属)/外観材質：難燃性ABS樹脂(一部PS)/無線通信方式：1.9GHz TDMA-WB/A接点出力：(定格負荷)AC、DC 24V/0.3A以下、(最小適用負荷)DC 5V/1mA玄関子機[VL-V523L-N]サイズ：131×99×31.5mm/重量：約190ｇ/使用環境条件：(周囲温度)-10℃~+50℃、(湿度)90％以下/取付方法：露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合/外観材質：難燃性PC/ABS樹脂(パネル部：難燃性ABS樹脂)/撮像素子：約30万画素/最低被写体照度：1ルクス(カメラから約50cm以内)/照明方法：LEDライト(照明用ランプ)ワイヤレスモニター子機[VL-WD623]サイズ：173×52×30mm(突起部除く)/重量：約155g(電池パック含む)/電源：専用ニッケル水素蓄電池(品番：KX-FAN57)(DC 2.4V)(630mAh)/使用環境条件：(周囲温度)0℃~＋40℃、(湿度)90％以下/画面表示：約2.2型カラー液晶ディスプレイ/無線通信方式：1.9GHz TDMA-WB/連続使用時間：(ドアホン通話)約2時間、(待受時間)約100時間/充電時間：約10時間/使用可能距離：約100m(親機との見通し距離)充電台サイズ：43×81×76 mm(突起部除く)/重量：約166g/電源：AC100V(50Hz/60Hz)/消費電力：(待受時)約0.25W、(充電時)約0.65W/使用環境条件：(周囲温度)0℃~＋40℃、(湿度)90％以下

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