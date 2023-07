膨大な商品の中から当店の商品をご覧していただきありがとうございます!

商品名2DRANGERBN 第二次世界大戦 SOFFE vintage 80s XL

ポイント第2レンジャー大隊は、アメリカ陸軍が有する大隊の1つ。第75レンジャー連隊の隷下部隊で、ワシントン州フォート・ルイスに駐屯。

第2レンジャーは2度編成されておりまして、2回目は1974~。タグ、ステッチなどから当時の世界大戦オリジナルTで間違いないかと。U.S.Armyなどが人気ですが、少しひねってアメリカ陸軍の部隊Tってのも良いのでは?

ほとんど見ないので今後はかなり値段上がっていくと思います。

古着は一期一会。今後出会うこともないでしょう!

この機会にぜひ!

状態 裾ステッチ(腰)全てほつれてます。フェードあり

⚫サイズXL

着丈73cm 肩幅57cm 身幅60cm 袖丈23cm

ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

