ランキング上位のプレゼント 【EPレコード】封印LOVE【少年隊】【ポートレート付き】 邦楽

少年隊 レコード シングル

A面「封印LOVE」

B面「HEAVEN」

ポートレート3枚付き。B面も名曲です。

90年発売の貴重なEPレコードです。

年代の割には綺麗だと思います。

大きな傷や汚れは見当たりませんが、

少々経年劣化が見られます。

ニッキのポートレートにほんの少し色褪せ。

ジャケットに小さな凹みがあります。

レコード袋にごくわずかにヤケあり。

その他、ごく小さな折れ、シワ等あります。詳しくは写真をご覧ください。

袋は新品に変えてあります。

出品迷っておりますので値下げは致しかねます

とても古いレコードです。レコードの性質をご理解ください。

素人の検品ですので、神経質な方は購入をお控えください。

返品・返金の対応は致しかねます。ご了承ください。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

