当店だけの限定モデル ZIPPO '95 THE KING OF BEASTS w/ DIAMONDS タバコグッズ

未使用品 ビンテージ1995年製 生産数2000個の限定メタルジッポライターを出品します。

両眼に天然ダイヤモンドが象嵌されたリミテッドエディション/特別限定品です。

獅子/ライオン立体メタル/アンティークブラス/真鍮古美/シリアル№0199/希少モデル

ZIPPO '95 THE KING OF BEASTS / LION'S HEAD METAL WITH DIAMONDS, SOLID BRASS ANTIQUE. LIMITED EDITION 1/2000

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 新品、未使用

