お知らせ ログイン 会員登録 出品
日本限定 【値下げ】T-fight 305 RS(テクニファイバー) ラケット(硬式用)

商品の説明

【使用頻度・状態】
ダンロップFX500
・2022年7月に２本購入いたしました。
【値下げ】T-fight 305 RS(テクニファイバー)
・週１回、オムニコートで４時間程度使用
【スリ跡あり】ヨネックス　ブイコア100 グリップ2
・同じラケットを２本交互に使用してたので打ち味は落ちていません
【YONEX】EZONE100 2020（G2）
・フレーム、グロメットに擦り傷があります
【国内正規品】Vコア　100
・ガットは2023/5/1にアルパワーを４７ポンドで張り上げてます
【中古品】ヨネックス　VCORE 100L （ラケット2本セット）

大坂なおみプロデュースラケット

プレステージ　REV PRO　G2
【カタログスペック】
ダンロップ　CX200
重量（平均）: 305g
ハローキティ✖️ダンロップ　テニスラケット＆カバー
フェイスエリア：98inch²
ヨネックスイーゾーン100ＳＬ
バランスポイント（平均）：325mm
Yonex EZone 98 limited edition
ラケット長：27inch
HEADスピードMP
ストリンキングパターン：18ｘ19（タテxヨコ）
バボラピュアアエロ2016モデル
ラケット厚：22.5mm
LIKEさん専用CX200ツアー　2本
グリップサイズ：2
ゆる様専用　ウイルソン　ブレード100 v8
ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···100〜104.9平方インチ
ぐっち様専用Wilson Pro Staff X V14 プロスタッフX
性別···レディースメンズ兼用
Babolat ピュアアエロ2022 2本
グリップサイズ···2
【専用】 ヘッド BOOM MP G2
重量（g）···290 〜 304.9g

ＨＥＡＤ エクストリーム　MP 2022

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ウィルソン シフト Wilson SHIFT 99 / 300 G2

HEAD RADICAL MP 2021 G2/ ヘッド　ラジカルMP

専用カバー付き　ヨネックス　EZONE DR 100　イーゾーン　硬式テニス
【使用頻度・状態】・2022年7月に２本購入いたしました。・週１回、オムニコートで４時間程度使用・同じラケットを２本交互に使用してたので打ち味は落ちていません・フレーム、グロメットに擦り傷があります・ガットは2023/5/1にアルパワーを４７ポンドで張り上げてます【カタログスペック】重量（平均）: 305gフェイスエリア：98inch²バランスポイント（平均）：325mm ラケット長：27inchストリンキングパターン：18ｘ19（タテxヨコ）ラケット厚：22.5mmグリップサイズ：2ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···100〜104.9平方インチ性別···レディースメンズ兼用グリップサイズ···2重量（g）···290 〜 304.9g

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

日本限定 【値下げ】T-fight 305 RS(テクニファイバー) ラケット(硬式用)

10分钟前

日本限定 【値下げ】T-fight 305 RS(テクニファイバー) ラケット(硬式用)

¥10,500 ¥8,925

(税込) 送料込み
3
13
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

e9f8081c9

 1198

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

e9f8081c9
日本限定 【値下げ】T-fight 305 RS(テクニファイバー) ラケット(硬式用) 日本限定 【値下げ】T-fight 305 RS(テクニファイバー) ラケット(硬式用)

t-fight ラケット テニス rs 305の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

t-fight ラケット テニス rs 305の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com


テクニファイバー T-Fight 305 RS インプレ 評価 レビュー | テニス

テクニファイバー T-Fight 305 RS インプレ 評価 レビュー | テニス


T-FIGHT 305 テクニファイバー テニスラケットインプレ！ 世界一位の

T-FIGHT 305 テクニファイバー テニスラケットインプレ！ 世界一位の


テクニファイバーの最高傑作！？T-FIGHT RS 305をレーダー測定！！【試打ラケTV】【メドヴェージェフ】【TECHNIFIBERE】【テニスラケット】【トラックマン】

テクニファイバーの最高傑作！？T-FIGHT RS 305をレーダー測定！！【試打ラケTV】【メドヴェージェフ】【TECHNIFIBERE】【テニスラケット】【トラックマン】


テクニファイバー.T-Fight 305 isoflex (18x19) [TFRFT21] ※.予約特典

テクニファイバー.T-Fight 305 isoflex (18x19) [TFRFT21] ※.予約特典


2023年最新】テクニファイバー t-fight 305の人気アイテム - メルカリ

2023年最新】テクニファイバー t-fight 305の人気アイテム - メルカリ


2023年最新】テクニファイバー t-fight 305 2022の人気アイテム - メルカリ

2023年最新】テクニファイバー t-fight 305 2022の人気アイテム - メルカリ

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 日本限定 【値下げ】T-fight 305 RS(テクニファイバー) ラケット(硬式用)
© www.inba.net, Inc.