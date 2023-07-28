日本限定 【値下げ】T-fight 305 RS(テクニファイバー) ラケット(硬式用)

【使用頻度・状態】
ダンロップFX500
・2022年7月に２本購入いたしました。
【値下げ】T-fight 305 RS(テクニファイバー)
・週１回、オムニコートで４時間程度使用
【スリ跡あり】ヨネックス ブイコア100 グリップ2
・同じラケットを２本交互に使用してたので打ち味は落ちていません
【YONEX】EZONE100 2020（G2）
・フレーム、グロメットに擦り傷があります
【国内正規品】Vコア 100
・ガットは2023/5/1にアルパワーを４７ポンドで張り上げてます
【中古品】ヨネックス VCORE 100L （ラケット2本セット）
大坂なおみプロデュースラケット
プレステージ REV PRO G2
【カタログスペック】
ダンロップ CX200
重量（平均）: 305g
ハローキティ✖️ダンロップ テニスラケット＆カバー
フェイスエリア：98inch²
ヨネックスイーゾーン100ＳＬ
バランスポイント（平均）：325mm
Yonex EZone 98 limited edition
ラケット長：27inch
HEADスピードMP
ストリンキングパターン：18ｘ19（タテxヨコ）
バボラピュアアエロ2016モデル
ラケット厚：22.5mm
LIKEさん専用CX200ツアー 2本
グリップサイズ：2
ゆる様専用 ウイルソン ブレード100 v8
ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···100〜104.9平方インチ
ぐっち様専用Wilson Pro Staff X V14 プロスタッフX
性別···レディースメンズ兼用
Babolat ピュアアエロ2022 2本
グリップサイズ···2
【専用】 ヘッド BOOM MP G2
重量（g）···290 〜 304.9g
ＨＥＡＤ エクストリーム MP 2022
ウィルソン シフト Wilson SHIFT 99 / 300 G2
HEAD RADICAL MP 2021 G2/ ヘッド ラジカルMP
専用カバー付き ヨネックス EZONE DR 100 イーゾーン 硬式テニス
【使用頻度・状態】・2022年7月に２本購入いたしました。・週１回、オムニコートで４時間程度使用・同じラケットを２本交互に使用してたので打ち味は落ちていません・フレーム、グロメットに擦り傷があります・ガットは2023/5/1にアルパワーを４７ポンドで張り上げてます【カタログスペック】重量（平均）: 305gフェイスエリア：98inch²バランスポイント（平均）：325mm ラケット長：27inchストリンキングパターン：18ｘ19（タテxヨコ）ラケット厚：22.5mmグリップサイズ：2ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···100〜104.9平方インチ性別···レディースメンズ兼用グリップサイズ···2重量（g）···290 〜 304.9g