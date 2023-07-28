日本限定 【値下げ】T-fight 305 RS(テクニファイバー) ラケット(硬式用)

【使用頻度・状態】

ダンロップFX500

・2022年7月に２本購入いたしました。

【値下げ】T-fight 305 RS(テクニファイバー)

・週１回、オムニコートで４時間程度使用

【スリ跡あり】ヨネックス ブイコア100 グリップ2

・同じラケットを２本交互に使用してたので打ち味は落ちていません

【YONEX】EZONE100 2020（G2）

・フレーム、グロメットに擦り傷があります

【国内正規品】Vコア 100

・ガットは2023/5/1にアルパワーを４７ポンドで張り上げてます

【中古品】ヨネックス VCORE 100L （ラケット2本セット）



大坂なおみプロデュースラケット



プレステージ REV PRO G2

【カタログスペック】

ダンロップ CX200

重量（平均）: 305g

ハローキティ✖️ダンロップ テニスラケット＆カバー

フェイスエリア：98inch²

ヨネックスイーゾーン100ＳＬ

バランスポイント（平均）：325mm

Yonex EZone 98 limited edition

ラケット長：27inch

HEADスピードMP

ストリンキングパターン：18ｘ19（タテxヨコ）

バボラピュアアエロ2016モデル

ラケット厚：22.5mm

LIKEさん専用CX200ツアー 2本

グリップサイズ：2

ゆる様専用 ウイルソン ブレード100 v8

ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···100〜104.9平方インチ

ぐっち様専用Wilson Pro Staff X V14 プロスタッフX

性別···レディースメンズ兼用

Babolat ピュアアエロ2022 2本

グリップサイズ···2

【専用】 ヘッド BOOM MP G2

重量（g）···290 〜 304.9g

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【使用頻度・状態】・2022年7月に２本購入いたしました。・週１回、オムニコートで４時間程度使用・同じラケットを２本交互に使用してたので打ち味は落ちていません・フレーム、グロメットに擦り傷があります・ガットは2023/5/1にアルパワーを４７ポンドで張り上げてます【カタログスペック】重量（平均）: 305gフェイスエリア：98inch²バランスポイント（平均）：325mm ラケット長：27inchストリンキングパターン：18ｘ19（タテxヨコ）ラケット厚：22.5mmグリップサイズ：2ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···100〜104.9平方インチ性別···レディースメンズ兼用グリップサイズ···2重量（g）···290 〜 304.9g

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ＨＥＡＤ エクストリーム MP 2022ウィルソン シフト Wilson SHIFT 99 / 300 G2HEAD RADICAL MP 2021 G2/ ヘッド ラジカルMP専用カバー付き ヨネックス EZONE DR 100 イーゾーン 硬式テニス