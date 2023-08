Rolling Stones Exile on Main Street 1972 S.T.P. Deluxe Road Case

新品・未使用 2CD + 2LP Limited to 1000 pieces worldwide. Numbered!

<完全生産限定盤> ローリング・ストーンズ ツアー・ロード・ケース型ボックス・セット 超激レア

"全世界 - 1000個限定" 1000 このセットは#124 - ナンバー入り 2013年, ポリドール #BGAMRS13

写真3枚目まではサンプル写真, 4-6枚の写真が実際の商品になります。

コンデイション:中身全てー未開封または新品

レコード, CDは未開封 またTシャツ含め全て元から封のない付属品全て未使用、新品になります。

ケース/ボックス:開封済

厚めの板でアンティーク風に仕上げられたケース。留金、ハンドルは金属になります。

ケース内側のワク(スポンジ1ヶ所)に購入時からのヨレている部分が小あり、またケースに経年による小スレ, ダメージが少々あります。

ビンテージ感を出したアンティ―ク作りのケースとなっているためアンティ―ク感のあるケースになってます(汚れではありません)。

豪華ボックス内容:

・ロードケースボックス:幅64cm×奥行48cm×高さ15cm

・"メイン・ストリートのならず者" 2XLP

・"メイン・ストリートのならず者" デラックス エディション CD + 未リリース10曲入り CD

・ヴィンテージ・デザインTシャツ ('72年ツアーでミックが着用したTシャツのリメイク)

・'72年ツアー チケットレプリカセット

・'72年ツアー バックステージパス レプリカ

・'72年ツアー ラミネートパス レプリカ

・ツアー・ブック

・ホテルルームキーホルダレプリカ

・フライトクルーピン リトグラフ:1枚(横46cm×縦61cm)

手書きシリアル・ナンバー入り

#ローリング・ストーンズ

#ミックジャガー

#Box #ボックス

#ローリング・ストーンズ メイン・ストリートのならず者

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

Rolling Stones Exile on Main Street 1972 S.T.P. Deluxe Road Case 新品・未使用 2CD + 2LP Limited to 1000 pieces worldwide. Numbered!<完全生産限定盤> ローリング・ストーンズ ツアー・ロード・ケース型ボックス・セット 超激レア"全世界 - 1000個限定" 1000 このセットは#124 - ナンバー入り 2013年, ポリドール #BGAMRS13写真3枚目まではサンプル写真, 4-6枚の写真が実際の商品になります。 コンデイション:中身全てー未開封または新品レコード, CDは未開封 またTシャツ含め全て元から封のない付属品全て未使用、新品になります。ケース/ボックス:開封済 厚めの板でアンティーク風に仕上げられたケース。留金、ハンドルは金属になります。ケース内側のワク(スポンジ1ヶ所)に購入時からのヨレている部分が小あり、またケースに経年による小スレ, ダメージが少々あります。ビンテージ感を出したアンティ―ク作りのケースとなっているためアンティ―ク感のあるケースになってます(汚れではありません)。豪華ボックス内容:・ロードケースボックス:幅64cm×奥行48cm×高さ15cm・"メイン・ストリートのならず者" 2XLP・"メイン・ストリートのならず者" デラックス エディション CD + 未リリース10曲入り CD・ヴィンテージ・デザインTシャツ ('72年ツアーでミックが着用したTシャツのリメイク)・'72年ツアー チケットレプリカセット・'72年ツアー バックステージパス レプリカ・'72年ツアー ラミネートパス レプリカ・ツアー・ブック・ホテルルームキーホルダレプリカ・フライトクルーピン リトグラフ:1枚(横46cm×縦61cm)手書きシリアル・ナンバー入り#ローリング・ストーンズ #ミックジャガー#Box #ボックス#ローリング・ストーンズ メイン・ストリートのならず者

