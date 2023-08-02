一番の 22FW リックオウエンス　ラムレザー　ジオバスケット　44 黒 スニーカー

メインカラー···ブラック

コンバース ct70 ワコマリア コラボ

スニーカー型···ハイカット(High)

トラヴィススコット ナイキエアジョーダン6 ブリティッシュカーキ

特徴/機能/素材···レザー

ナイキ エアジョーダン1 MI BLACK/FIERE



ナイキ ダンク ラン ザ ジュエルズ



ルイ ヴィトン メタリック ギャラクシー タトゥーライン スニーカー 26.5

＊万単位のお値下げはご遠慮ください。

Off-White Low Vulcanized Eco Canvas



新品同様【稀品♕人気カラー✨】ヴェイパーマックスフライニット2 28cm

＊着画はご遠慮いただいております。

NIKE ナイキ オセアニア韓国製 "80年代"ヴィンテージ



【新品】 Jordan Stay Loyal US8.5

＊即購入OKです。

ADIDAS DURAMO 28cm



NEEDLES ✖️ VANS ERA/SLIP-ON 27.0cm 新品未使用

☆セット割引き可能です

NIKE AIR JORDAN ８ レトロ 元箱あり 26.5cm



SALOMON XT-6 27.5cm quiet shade

【素材】ラムレザー100%

HYKE×adidas スニーカーパイソン 27.5cm



オールスター レトロ バカボン 28cm

【寸法】28.0〜29.0

NIKE AIR JORDAN1 Patent bred 26.5㎝ aj1



NIKE BLAZER LOW PLATFORM US11（28cm）新品未使用

【状態】8/10 ソールに多少使用感あり 10回程着用

フェラガモ ローファー スニーカー



美中古 ナイキ エアジョーダン 1 ロー "コートパープル/ホワイト ブラック"

【その他】22FW

ナイキ エア ヴェイパーマックス プラス "ホワイト/ユニバーシティブルー"



95年製 NIKE LEATHER CORTEZ レザー コルテッツ スエード

ファーフェッチにて購入

NIKE DUNK low ユニバーシティーブルー



【最安】アディダス イージーブースト350 V2 YEEZREEL 28.5

RU02B2894 LBB

salomon 26.0 XT-6 goretex



ナイキ エアマックス97 particle beige

定価141750円

SALOMON XT-6 MOONSCAPE, PLUM KITTEN&GULL



air more uptempo zebraゼブラ

付属品

エアジョーダン11 LOW ジムレッド

トートバッグ

エアズームスピリドンケージ 2

変え紐(ブラック)

Air Jordan1エアジョーダン1ラッキーグリーン 22センチ

箱

Travis Scott × Nike AIR Trainer1



NIKE Air Jordan 1 High OG True Blue A2

rickowens

NEW BALANCE 990 V5

ダークシャドウ

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド リックオウエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

メインカラー···ブラックスニーカー型···ハイカット(High)特徴/機能/素材···レザー＊万単位のお値下げはご遠慮ください。＊着画はご遠慮いただいております。 ＊即購入OKです。 ☆セット割引き可能です 【素材】ラムレザー100%【寸法】28.0〜29.0 【状態】8/10 ソールに多少使用感あり 10回程着用【その他】22FWファーフェッチにて購入RU02B2894 LBB定価141750円付属品トートバッグ変え紐(ブラック)箱rickowensダークシャドウ

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド リックオウエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE AIR FORCE 1 07 LV8 UV 25.5cmNike AirMax97 OG Silver Bullet 2022 31cmNIKE TENNIS CLASSIC SP/COLETTO① NIKE airjordan1 mid エアジョーダン1 ミッド27.5cm アディダス アディマティック ブライトイエロー AdimaticNIKE AJ1 ダークマリーナブルー 28.5cm ジョーダン1UNIONxNIKE AirJordan2 Rattan【Maison Margiela Reebok】スニーカー『25.5』ブラックアディダス サンバ samba No.158【状態良】ジュゼッペザノッティ #41 RU80075