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VS-H031
衣類乾燥機 8kg 乾燥機 8キロ 衣類 自動モード タッチパネル 高温除菌
2021年製
I749 ⭐ HITACHI 衣類乾燥機 （5.0㎏） 名古屋市近郊配送無料！
アルミス
DE-N60WV 日立HITACHI 電気衣類乾燥機 乾燥容量6.0㎏ 中古
VERSOS(ベルソス)
衣類乾燥機くつ乾燥機1台3WAY 部屋干し高温除菌タイマー機能 湿気対策梅雨対策
小型衣類乾燥機 WARMDRYER3.0
中古で購入後一度も使用しておりません。
家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製
家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年式 西
外観、扉、パッキンにやや擦れ傷等あります。フィルターは取りきれない汚れあり。中は比較的綺麗な状態です♪
衣類乾燥機 8kg 乾燥機 8キロ 衣類 自動モード タッチパネル 高温除菌
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説明書付き。
DE-N60WV 日立HITACHI 電気衣類乾燥機 乾燥容量6.0㎏ 中古
衣類乾燥機くつ乾燥機1台3WAY 部屋干し高温除菌タイマー機能 湿気対策梅雨対策
通電確認済み。即購入OKです。
小型衣類乾燥機 WARMDRYER3.0
家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製
宜しくお願いします(o^^o)
家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年式 西
衣類乾燥機 8kg 乾燥機 8キロ 衣類 自動モード タッチパネル 高温除菌
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乾燥容量：2.5kg
DE-N60WV 日立HITACHI 電気衣類乾燥機 乾燥容量6.0㎏ 中古
寸法 ：（約）幅490×奥行400×高さ585mm
衣類乾燥機くつ乾燥機1台3WAY 部屋干し高温除菌タイマー機能 湿気対策梅雨対策
850W
小型衣類乾燥機 WARMDRYER3.0
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製
家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年式 西
衣類乾燥機 8kg 乾燥機 8キロ 衣類 自動モード タッチパネル 高温除菌
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DE-N60WV 日立HITACHI 電気衣類乾燥機 乾燥容量6.0㎏ 中古
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小型衣類乾燥機 WARMDRYER3.0
VS-H0312021年製アルミスVERSOS(ベルソス) 中古で購入後一度も使用しておりません。外観、扉、パッキンにやや擦れ傷等あります。フィルターは取りきれない汚れあり。中は比較的綺麗な状態です♪説明書付き。通電確認済み。即購入OKです。宜しくお願いします(o^^o)乾燥容量：2.5kg寸法 ：（約）幅490×奥行400×高さ585mm850W
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
最新作の 家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製 衣類乾燥機
375
56分钟前
最新作の 家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製 衣類乾燥機
¥
16,380
¥
12,285
(税込) 送料込み
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衣類乾燥機
家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
acdca8a055
1480
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
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最新作の 家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製 衣類乾燥機
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