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最新作の 家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製 衣類乾燥機

商品の説明

VS-H031
衣類乾燥機 8kg 乾燥機 8キロ 衣類 自動モード タッチパネル 高温除菌
2021年製
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アルミス
DE-N60WV 日立HITACHI 電気衣類乾燥機　乾燥容量6.0㎏　中古
VERSOS(ベルソス)
衣類乾燥機くつ乾燥機1台3WAY 部屋干し高温除菌タイマー機能 湿気対策梅雨対策

小型衣類乾燥機 WARMDRYER3.0
中古で購入後一度も使用しておりません。
家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製

家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年式 西
外観、扉、パッキンにやや擦れ傷等あります。フィルターは取りきれない汚れあり。中は比較的綺麗な状態です♪
衣類乾燥機 8kg 乾燥機 8キロ 衣類 自動モード タッチパネル 高温除菌

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説明書付き。
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通電確認済み。即購入OKです。
小型衣類乾燥機 WARMDRYER3.0

家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製
宜しくお願いします(o^^o)
家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年式 西

衣類乾燥機 8kg 乾燥機 8キロ 衣類 自動モード タッチパネル 高温除菌

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乾燥容量：2.5kg
DE-N60WV 日立HITACHI 電気衣類乾燥機　乾燥容量6.0㎏　中古
寸法 ：（約）幅490×奥行400×高さ585mm
衣類乾燥機くつ乾燥機1台3WAY 部屋干し高温除菌タイマー機能 湿気対策梅雨対策
850W

小型衣類乾燥機 WARMDRYER3.0

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製

家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年式 西

衣類乾燥機 8kg 乾燥機 8キロ 衣類 自動モード タッチパネル 高温除菌

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VS-H0312021年製アルミスVERSOS(ベルソス) 中古で購入後一度も使用しておりません。外観、扉、パッキンにやや擦れ傷等あります。フィルターは取りきれない汚れあり。中は比較的綺麗な状態です♪説明書付き。通電確認済み。即購入OKです。宜しくお願いします(o^^o)乾燥容量：2.5kg寸法 ：（約）幅490×奥行400×高さ585mm850W

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

最新作の 家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製 衣類乾燥機

56分钟前

最新作の 家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製 衣類乾燥機

¥16,380 ¥12,285

(税込) 送料込み
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acdca8a055

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