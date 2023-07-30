最新作の 家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製 衣類乾燥機

VS-H031

衣類乾燥機 8kg 乾燥機 8キロ 衣類 自動モード タッチパネル 高温除菌

2021年製

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アルミス

DE-N60WV 日立HITACHI 電気衣類乾燥機 乾燥容量6.0㎏ 中古

VERSOS(ベルソス)

衣類乾燥機くつ乾燥機1台3WAY 部屋干し高温除菌タイマー機能 湿気対策梅雨対策



小型衣類乾燥機 WARMDRYER3.0

中古で購入後一度も使用しておりません。

家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製



家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年式 西

外観、扉、パッキンにやや擦れ傷等あります。フィルターは取りきれない汚れあり。中は比較的綺麗な状態です♪

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説明書付き。

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通電確認済み。即購入OKです。

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宜しくお願いします(o^^o)

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乾燥容量：2.5kg

DE-N60WV 日立HITACHI 電気衣類乾燥機 乾燥容量6.0㎏ 中古

寸法 ：（約）幅490×奥行400×高さ585mm

衣類乾燥機くつ乾燥機1台3WAY 部屋干し高温除菌タイマー機能 湿気対策梅雨対策

850W

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

VS-H0312021年製アルミスVERSOS(ベルソス) 中古で購入後一度も使用しておりません。外観、扉、パッキンにやや擦れ傷等あります。フィルターは取りきれない汚れあり。中は比較的綺麗な状態です♪説明書付き。通電確認済み。即購入OKです。宜しくお願いします(o^^o)乾燥容量：2.5kg寸法 ：（約）幅490×奥行400×高さ585mm850W

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

小型衣類乾燥機 WARMDRYER3.0家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年製家庭用小型衣類乾燥機 VS-H031 2.5kg 2021年式 西衣類乾燥機 8kg 乾燥機 8キロ 衣類 自動モード タッチパネル 高温除菌I749 ⭐ HITACHI 衣類乾燥機 （5.0㎏） 名古屋市近郊配送無料！DE-N60WV 日立HITACHI 電気衣類乾燥機 乾燥容量6.0㎏ 中古衣類乾燥機くつ乾燥機1台3WAY 部屋干し高温除菌タイマー機能 湿気対策梅雨対策小型衣類乾燥機 WARMDRYER3.0