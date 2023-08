「フォローしました」とコメントでお値引いたします☆

jane smithとロンハーマンもコラボワンピースになります♪

コットンでふわり涼やかに華奢見せ出来るこなれなフレアシルエット。身体のラインを綺麗に見せてくれる1枚です☆

程よい厚みと綺麗な表面感がとても着心地抜群で、気持ちいい肌触りとなります★

大切に保管しているのでこれからたくさん着用出来るお品です☆

✿ JANE SMITH ×Ron herman

日本製 高級 長袖ワンピース ロングワンピース エレガンス 大人キュート セレモニー パーティー お食事会 お呼ばれ デート 二次会 同窓会 コンサート 発表会

ロンハーマン ジェーンスミス

✿カラー

ブラック

✿サイズ (cm)

Size ONE(M~L位)

肩幅45.5

身幅45

袖丈55.5

ゆき丈72

着丈123

平置実寸

素人計測により多少の誤差はご了承下さい

✿素材

綿100%

✽+†+✽――✽+†+✽

※ご購入前に

プロフィール確認をお願いします。

◆丁寧な検品を心がけていますがあくまで1度人の手に渡っておりますので神経質な方は購入お控えください

◆同時購入でお値引✨

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ジェーンスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ジェーンスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

