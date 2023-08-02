2022年激安 2019年製　ハイセンス　冷蔵庫　150L 冷蔵庫

中は綺麗ですが、少し凹み傷がありますのでお安く出品します。3年使用。
K☆093 アイリスオーヤマ 1ドア冷凍庫 PF-A32FD-B 未使用品
業務用冷蔵庫 大和冷機401CD-EX
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中は綺麗ですが、少し凹み傷がありますのでお安く出品します。3年使用。hisense2019年製冷蔵庫幅480×奥行595×高さ1225mm冷蔵室104L、冷凍室46LHISENSE HR-D15color: WHITEノンフロン対応冷凍室・ドア開閉タイプ: 片開き冷凍室位置: 冷凍室下冷蔵庫ドア数クラス別: 2ドア冷蔵庫・ドア開閉タイプ: 片開き定格内容積(新基準)クラス別: 141〜170L定格内容積クラス別: 141〜170L家庭用/業務用: 家庭用#Hisense#HISENSE