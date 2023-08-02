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2022年激安 2019年製　ハイセンス　冷蔵庫　150L 冷蔵庫

商品の説明

中は綺麗ですが、少し凹み傷がありますのでお安く出品します。3年使用。
K☆093 アイリスオーヤマ 1ドア冷凍庫 PF-A32FD-B 未使用品

業務用冷蔵庫　大和冷機401CD-EX
hisense2019年製冷蔵庫
【最終値引き】Panasonic NR-C32FM-T 冷蔵庫 315L
幅480×奥行595×高さ1225mm
SHARP SJ-14S 冷蔵庫
冷蔵室104L、冷凍室46L
ホシザキのショーケース

三菱冷凍冷蔵庫　MR-B46D ホワイト　2019年製
HISENSE HR-D15
【良品】ハイセンス 2ドア冷凍冷蔵庫 150L 2016年製 関東甲信送料無料

12915 大容量5D冷蔵庫 Panasonic2012年製426L
color: WHITE
【つんぴ様専用】シャープ SHARP 冷凍 冷蔵庫 右開き 一人暮らし ベージュ
ノンフロン対応
2021年製Panasonic 冷蔵庫 パーソナルタイプ 2ドア 168L
冷凍室・ドア開閉タイプ: 片開き
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冷凍室位置: 冷凍室下
送料込み シャープ冷蔵庫
冷蔵庫ドア数クラス別: 2ドア
たのメル便 AQUA ノンフロン冷凍冷蔵庫 0406か6 K
冷蔵庫・ドア開閉タイプ: 片開き
TOSHIBA 冷蔵庫 GR-R41G(S) 411L 2019年製 E302
定格内容積(新基準)クラス別: 141〜170L
HITACHI R-S36SV(SA)
定格内容積クラス別: 141〜170L
646取付無料！高性能おしゃれインテリア冷蔵庫！低温ケース搭載！鏡面ブラウン✨
家庭用/業務用: 家庭用
51Z　ゆう様　Panasonic 最新モデル　2ドア冷蔵庫168L 安い

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#Hisense
日立　大型冷蔵庫
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Panasonic NR-F503XPV-W

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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美品 SHARP 冷蔵庫 SJ-F502F-S 2020年 大容量 k0258
中は綺麗ですが、少し凹み傷がありますのでお安く出品します。3年使用。hisense2019年製冷蔵庫幅480×奥行595×高さ1225mm冷蔵室104L、冷凍室46LHISENSE HR-D15color: WHITEノンフロン対応冷凍室・ドア開閉タイプ: 片開き冷凍室位置: 冷凍室下冷蔵庫ドア数クラス別: 2ドア冷蔵庫・ドア開閉タイプ: 片開き定格内容積(新基準)クラス別: 141〜170L定格内容積クラス別: 141〜170L家庭用/業務用: 家庭用#Hisense#HISENSE

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

2022年激安 2019年製　ハイセンス　冷蔵庫　150L 冷蔵庫

23分钟前

2022年激安 2019年製　ハイセンス　冷蔵庫　150L 冷蔵庫

¥11,999 ¥10,199

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2022年激安 2019年製　ハイセンス　冷蔵庫　150L 冷蔵庫 2022年激安 2019年製　ハイセンス　冷蔵庫　150L 冷蔵庫

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