2022年激安 2019年製　ハイセンス　冷蔵庫　150L 冷蔵庫

中は綺麗ですが、少し凹み傷がありますのでお安く出品します。3年使用。

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

中は綺麗ですが、少し凹み傷がありますのでお安く出品します。3年使用。hisense2019年製冷蔵庫幅480×奥行595×高さ1225mm冷蔵室104L、冷凍室46LHISENSE HR-D15color: WHITEノンフロン対応冷凍室・ドア開閉タイプ: 片開き冷凍室位置: 冷凍室下冷蔵庫ドア数クラス別: 2ドア冷蔵庫・ドア開閉タイプ: 片開き定格内容積(新基準)クラス別: 141〜170L定格内容積クラス別: 141〜170L家庭用/業務用: 家庭用#Hisense#HISENSE

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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