ご覧頂きありがとうございます。お値下げ希望の際はご希望額のご提示の上気軽にコメントにてご連絡下さいませ(^_^)

#値下げ交渉専門店ASK の商品一覧です。もしよかったらご覧下さい。

激レア MIKIO SAKABE ミキオサカベ 21SS コレクションアイテム レインジャケットです。

カラー クリアー グリーン系

サイズ フリーサイズ

肩幅55

身幅65

着丈80

袖丈61

出品者身長178

体重53キロ

サイズ感 ゆったり

参考上代 107800円

スケルトン生地に刺繍とスパンコールをあしらったかなりインパクトのあるデザインのレインジャケットです。

21年春夏コレクションでルックアイテムとなったかなり希少なアイテムとなっておりますおり。

目立つ傷や汚れはございませんが中古品になりますのでご確認の程よろしくお願いします。

突然出品を取り消す場合がございますのでお早めにご検討くださいませ。

お値引き交渉はご購入者様の希望になるべく添えられるよう頑張りますので気軽にコメント欄にてどうぞ!!

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミキオサカベ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

