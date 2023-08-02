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春のコレクション SEIKO(セイコー)コーチュラ　SSG009 電波ソーラー 腕時計(アナログ)

商品の説明

メーカー／SEIKO上位機種コーチュラ
ai様専用CURTIS&Co ビッグタイムワールド4タイムゾーン　57mm
型番／SSG009
超美品 チューダー ブラックベイ プロ GMT 79470箱、ギャラ、余りコマ付
ムーブメント／電波ソーラー
日本限定モデル　ブライトリングコルトクロノ
「10万年に1秒の誤差」がシンボル
int様専用

SEIKO 5 SRPH21K1 , AUTOMATIC, SKELETON
ほぼ使用していないので傷もなく美品です！
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◎箱、調整コマも付属の完品

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商品の情報

ブランドセイコー
商品の状態未使用に近い

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商品の状態未使用に近い

春のコレクション SEIKO(セイコー)コーチュラ　SSG009 電波ソーラー 腕時計(アナログ)

17分钟前

春のコレクション SEIKO(セイコー)コーチュラ　SSG009 電波ソーラー 腕時計(アナログ)

¥36,000 ¥20,520

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