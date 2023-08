絶世の舞姫 貂蝉 1/7スケール PVC&ABS製塗装済み完成品フィギュア

王者栄耀 絶世の舞姫 貂蝉 1/7 完成品フィギュア[ホビーマックス]

開封品・箱無しです

商品に目立った傷は見当たません

プチプチに包んで厳重梱包でお送りします

スマホゲーム『王者栄耀』より、絶世の舞姫「貂蝉」が1/7スケールフィギュアとして登場!

ブランド名:ホビーマックス(ほびーまっくす)/東京フィギュア

原作名:王者栄耀

キャラ名:貂蝉

発売日:19年03月

【スケール】1/7

【サイズ】全高:約250mm

【素材】PVC、ABS

原型制作:dingding

彩色:hiro

監修:kiking

スマホゲーム『王者栄耀』より、絶世の舞姫「貂蝉」が1/7スケールフィギュアとして登場

glory of the king

Peerless Dancing Princess DiaoCicada

1/7 finished product figure

[Hobby Max]

王者榮耀

絕世舞姬貂蟬

1/7成品圖

[愛好最大]

王者荣耀

绝世舞姬貂蝉

1/7成品图

[爱好最大]

東京フィギュア

TokyoFigure

絶世の舞姫

貂蝉

王者栄耀

おうじゃえいよう

中国神話

スマホゲーム

ゲームキャラクター

フィギュア

人形

美少女

#絶世の舞姫 #貂蝉 #王者栄耀

4573451878062

6065248382

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

