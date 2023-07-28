上品 ビズー bizoux リング 天然石 リング

BIZOUXのリングです。

【限定】新品アメジスト×バイカラートルマリン パヴェダイヤモンドリングセット

今年の2月に購入しましたが、着ける機会がないのでお譲りします。

プラチナ950.10号、ダイヤリング

サイズ：12号(サイズ直し可能)

ダイヤモンド ダイヤ リング 指輪 K18

石：ホワイトクォーツ

ディオール リング 別々購入承ります

ご質問ある方は購入前にお願いいたします。

【czダイヤ】【ゴールド】【リング】【超鏡面】【US9号】【JP約19号】



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#カラーストーン

商品の情報 ブランド ビズー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BIZOUXのリングです。今年の2月に購入しましたが、着ける機会がないのでお譲りします。サイズ：12号(サイズ直し可能)石：ホワイトクォーツご質問ある方は購入前にお願いいたします。#ビズー#bizoux#パーセルジュエリー#agate#ete#天然石#カラーストーン

商品の情報 ブランド ビズー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品 フェラガモ 76 0507 747299 リング 指輪K18 WG ファンシーカラー ダイヤモンドリングK18 アクアマリン リング 大粒高品質.PT950ダイア指輪 2.0ct リング プラチナ ルビー 147みん様専用 ほぼ未使用 ete 18kスキニーリング サイズ13