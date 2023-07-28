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上品 ビズー bizoux リング 天然石 リング

商品の説明

BIZOUXのリングです。
【限定】新品アメジスト×バイカラートルマリン パヴェダイヤモンドリングセット
今年の2月に購入しましたが、着ける機会がないのでお譲りします。
プラチナ950.10号、ダイヤリング
サイズ：12号(サイズ直し可能)
ダイヤモンド　ダイヤ　リング　指輪　K18
石：ホワイトクォーツ
ディオール リング　別々購入承ります
ご質問ある方は購入前にお願いいたします。
【czダイヤ】【ゴールド】【リング】【超鏡面】【US9号】【JP約19号】

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商品の情報

ブランドビズー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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BIZOUXのリングです。今年の2月に購入しましたが、着ける機会がないのでお譲りします。サイズ：12号(サイズ直し可能)石：ホワイトクォーツご質問ある方は購入前にお願いいたします。#ビズー#bizoux#パーセルジュエリー#agate#ete#天然石#カラーストーン

商品の情報

ブランドビズー
商品の状態目立った傷や汚れなし

上品 ビズー bizoux リング 天然石 リング

48分钟前

上品 ビズー bizoux リング 天然石 リング

¥13,000 ¥11,050

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