『1年保証』 supreme×HYSTERIC GLAMOUR レオパード トレーナー スウェット

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サイズ M
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【グッチ】ボンディングスウェット
多少の使用感はありますが目立った傷や汚れなどはありません。
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中古品となりますのでご理解の上ご検討をよろしくお願い致します。
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平置き寸法
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肩幅55cm
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身幅62cm
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着丈68cm
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素人による測定なので多少の誤差はご了承下さい。
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発送は週末になります。
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DOLCE&GABBANA ロゴライン スウェット
袖丈···長袖
C.E cavempt キャブエンプト ニット 長袖
素材···裏起毛
カーハート ビスタスウェット ピグメント グレー
季節感···春、秋、冬
CMFOUTDOORGARMENTコムフィアウトドアガーメントRWクルーネック
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|シュプリーム
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
BAPE X NBHD RELAXED FIT CREWNECK XXL
サンローランパリ ロゴ スウェット
古着 80’s リバースウィーブ スウェット チャンピオン ダメージ
90年代 Stone Island Knitwear
ご覧頂きありがとうございます。supreme×HYSTERIC GLAMOUR レオパードのトレーナーになります。サイズ M多少の使用感はありますが目立った傷や汚れなどはありません。中古品となりますのでご理解の上ご検討をよろしくお願い致します。平置き寸法肩幅55cm身幅62cm着丈68cm素人による測定なので多少の誤差はご了承下さい。発送は週末になります。NIKEナイキJORDAN ジョーダンsupremeシュプリームUnionユニオンSTUSSYステューシーThe North Face ザノースフェイスSOPHNETソフGRAMICCIグラミチNEW ERAニューエラCOMME des GARCONS コムデギャルソンYohji Yamamoto ヨウジヤマモトY-3ワイスリーadidasアディダス袖丈···長袖素材···裏起毛季節感···春、秋、冬
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|シュプリーム
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし