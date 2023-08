【本日特価】 ギブソン　Les 超美品　Gibson Paul 50s Standard エレキギター

大人気のバースト、伝説の59年をイメージして制作された50s、入門ギターが欲しいけど、音にもこだわりたい方にオススメのギター

ギブソンGibson

カラー チェリーサンバースト

製造元 アメリカ

素材 ソリッド・マホガニー

トップ・メイプル

購入時期は2021年8月です。

島村楽器で購入いたしました。

当方素人のため、店員さんのおすすめの音色を持つ個体の中から、レスポールの杢目が一番美しいものを購入いたしました。

島村楽器にて、購入した正規品になりますので、ご安心ください。

当方、アコースティックギターが好きで、複数本所有しており、品質管理は丁寧に取り扱っております。

趣味で新たにエレキギターを始めようと数回程度、弾いてみましたが、不器用なため、エレキギターは難しいと感じ、飾っていても美しいので、温度湿度管理を徹底し、長年保管しておりました。

それでは、ギターがもったいないと思い、完全な新品でないため、リーズナブルな価格で出品いたします。

ギブソンギターが値上がりして、購入を断念していたが、音色にも商品状態にもこだわりたい方のニーズに合うお品物となります。

レシート等は担当者様との関係が、ありますので、申し訳ありませんが、お付けすることが出来かねます。

何卒ご了承ください。

写真にあるものが全てです。素人保管の為ご理解ある方でお願いします。また、返品や配送トラブルには応じかねますので、よろしくお願いいたします。

なお、商品は、ご安心いただけますよう追跡番号ありで、箱に入れ、丁寧に梱包し発送いたします。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド ギブソン 商品の状態 未使用に近い

