【新作入荷!!】 ファッキング オーサム クロエ セヴィニー クラス フォト Tee シュプリーム Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー...ピンク
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袖丈...半袖
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柄・デザイン...プリント（ロゴなど）フォトプリント
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ネック...Uネック
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季節感...春, 夏, 秋, 冬
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ご覧いただきありがとうございます
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5～6回着用しておりますが、状態は良好です
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着丈72cm 身幅52cm (平置きにて計測、多少の誤差ご容赦ください)
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国内正規店にて購入しました
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ファッキングオーサム
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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カラー...ピンク 袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）フォトプリントネック...Uネック季節感...春, 夏, 秋, 冬ご覧いただきありがとうございます2014FW Fucking Awesome Chloe Class Photo Tee ですカラー ピンク サイズ M5～6回着用しておりますが、状態は良好です冷暗所にて大切に保管しておりました着丈72cm 身幅52cm (平置きにて計測、多少の誤差ご容赦ください)国内正規店にて購入しました『KIDS』で女優としてデビューしたクロエ セヴィニーの少女時代のフォトを使用した話題のアイテムです現在市場ではほとんど見かける事はないと思います貴重なアイテムを、是非ともご検討くださいませシュプリーム Tシャツシュプリーム フォト TシャツChloe Sevigny Class Photoファッキン オーサム フォト TシャツBox Logoクロエファッキン オーサム クロエ
商品の情報
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|商品の状態
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