【新作入荷!!】 ファッキング オーサム クロエ セヴィニー クラス フォト Tee シュプリーム Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー...ピンク

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袖丈...半袖

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柄・デザイン...プリント（ロゴなど）フォトプリント

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ネック...Uネック

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季節感...春, 夏, 秋, 冬

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着丈72cm 身幅52cm (平置きにて計測、多少の誤差ご容赦ください)

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