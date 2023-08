動作確認済み

綺麗に保存しておりました。

【商品説明】

多くのアナログ回路と真空管分析により誕生した至上のオーバードライブ。アナログ回路とデジタル回路のハイブリッド構造により、弾き手のニュアンスを最大限に表現することが可能です。非常に広いカバレージとリッチな倍音構成、チューブドライブを彷彿させるそのトーンは、新たなDRIVEの世界を提案します。

※購入後あまり使用しなかったため出品いたします。純正アダプターのみ付属しないためご了承くださいませ。

商品の情報 ブランド ストライモン 商品の状態 未使用に近い

