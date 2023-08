【完売】 【希少・極美品⠀】 vintage 90s 00s old stussy cap キャップ

★ご覧頂きまして有難う御座います★

●STUSSYキャップの中では比較的古い90年代のヴィンテージキャップです。

1994年前後辺りのお品物になります。

●購入先・・・STUSSY池袋チャプト

●カラー・・・ブラック×イエロー

●状態・・・約30年前の品物ですが、ほとんど使用していないまま現在に至ります。

写真でもお分かりになると思いますが、黄ばみなども一切無く、かなりの美品だと思います。

古いお品物を出品されている方は多数いらっしゃいますが、ここまで綺麗な品を出品している方は、そうはいないのではないでしょうか。

この手のヴィンテージ品がお好きな方、またヴィンテージ品にご理解のある方、もし宜しかったらこの機会に如何ですか?

●梱包・・・宅急便での発送を予定しております。

★宜しくお願い致します★

ヴィンテージ

90年代

オールド

ステューシー

キャップ

商品の情報 ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

