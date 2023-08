一番くじワンピース 覇王ノ兆

即購入可能です。

B賞 ヤマト 人獣型 トレジャークルーズ

フィギュア(箱未開封)

C賞 モンキー・D・ ルフィ トレジャークルーズ フィギュア(箱未開封)

D賞 ロロノア・ゾロ トレジャークルーズ フィギュア(箱未開封)

E賞 サンジ トレジャークルーズ フィギュア(箱未開封)

ラストワン賞 カイドウ 人獣型 トレジャークルーズ フィギュア メタリックカラーver.(箱未開封)

F賞 ブラックタンブラー(中身確認のため開封、

未使用) 4種類中4種類

モンキー・D・ルフィ、トラファルガー・ロー、ユースタースキッド

モンキー・D・ルフィ

ヤマト

カイドウ

G賞 タオルセレクション(未開封)全8種中8種類

モンキー・D・ルフィ

ロロノア・ゾロ

サンジ

ヤマト

ナミ

ニコ・ロビン

トラファルガー・ロー

ユースタースキッド

H賞 アートプレート 討ち入りバトル(未開封)

全8種中8種類

モンキー・D・ルフィ、トラファルガー・ロー、ユースタースキッド

ロロノアゾロ、サンジ

ウソップ、ナミ、お玉

チョッパー、マルコ

赤鞘九人男

カイドウ、ビッグマム

大看板、キング、クイーン、ジャック

飛六方、フーズフー、ブラックマリア、ウルティ、ページワン、ササキ、ドレーク

I賞 ラバーマスコット トレジャークルーズ

全12種中12種類(中身確認のため開封、内袋未開封)

ルフィ

ロロノアゾロ

サンジ

トラファルガーロー

ユースタスキッド

マルコ

ヤマト

カイドウ

ビッグマム

キング

クイーン

ジャック

箱の状態等気にされる方は画像載せれます。

ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。

ワンピース

一番くじ

ローソン

ファミリーマート

セブンイレブン

ワンピースフィギュア

ワンピースグッズ

一番くじオンライン

一番くじONLINE

ワンピース ONE PIECE

キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム

グッズ種類···プライズ/一番くじ

人気タイトル···ワンピース(ONE PIECE)

フィギュアシリーズ···一番くじ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

