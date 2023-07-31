大人気の 金　純金　純金小判　本物　24金　ゴールド　K24 10g 刻印有　徳力本店 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

数十年前に購入した品です。

佐川急便 純銀小判 8枚セット

大切に保管しております。買ってから包装のまま木箱に入れ、箪笥にしまっておりました。

プルーフ硬貨 旧100円銀貨 稲穂50枚



最高鑑定 リバースプルーフ PF70 FDOR 2021年 2枚セット 米国銀貨

即購入可能。

古銭 絵銭 貨幣 十二支 干支 中国 江戸 1枚 31g

出品者の主観になりますが、状態は良いです。

（古829）蔵出し 山盛り 外国コイン 約630枚❗❗



ご購入記念 現行貨幣年号別アルバム 全部あります

すり替え防止の為、返品とキャンセルは不可でお願い致します。

古南鐐ニ朱銀 2枚組 1枚は組合鑑定書有り



記念紙幣 ベトナムドン セット 20-100ドン ４枚 1985年

写真をご覧になり、納得のうえ購入されてください。追加の写真ご希望ありましたらお声掛け下さい

万寿無疆 古銭 絵銭 中国 裏に海の字 約24mm



2021年 新品 メイプルリーフ銀貨 カナダ 1オンス 銀貨地銀



【47都道府県】地方自治法施行60周年記念セット(ケースのみ)

徳力本店

UNITED STATES 1987 PRESTIGE SET アンティーク

純金

ベリーズ【1979】プルーフセットCOINAGE OF BELIZE PROOF

純金小判

人気 きのこたけのこシート純金小判 佐川純銀小判 ゴールド シルバー

24K

ビザンチン帝国金貨 NGC鑑定済みMS4/4

刻印

天皇陛下御在位60年金貨 10万円金貨 1万円銀貨 昭和61年

10g

東京2020パラリンピック競技大会記念一万円金貨幣プループ貨幣セット

ヴィンテージ

天皇陛下御在位60年記念1万円銀貨プルーフ記念硬貨

ゴールド

③古銭まとめ 40種以上 コレクション向

小判

中国旧紙幣 5元 伍圓

金

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

数十年前に購入した品です。大切に保管しております。買ってから包装のまま木箱に入れ、箪笥にしまっておりました。即購入可能。出品者の主観になりますが、状態は良いです。すり替え防止の為、返品とキャンセルは不可でお願い致します。写真をご覧になり、納得のうえ購入されてください。追加の写真ご希望ありましたらお声掛け下さい徳力本店純金純金小判24K刻印10gヴィンテージゴールド小判金

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

中国銀貨 光緒元寶 江南省造 庫平七銭二分、中国コイン札幌オリンピック記念メダル銀貨 トーンドシルバーコイン Gump作No.72019 ヴィクトリア女王 生誕200周年 ピエフオー銀貨 エリザベス銀貨 英国イラク ２５０００ディナール紙幣 連番２枚セット