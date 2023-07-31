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大人気の 金　純金　純金小判　本物　24金　ゴールド　K24 10g 刻印有　徳力本店 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

商品の説明

数十年前に購入した品です。
佐川急便　純銀小判　8枚セット
大切に保管しております。買ってから包装のまま木箱に入れ、箪笥にしまっておりました。
プルーフ硬貨　旧100円銀貨　稲穂50枚

最高鑑定　リバースプルーフ　PF70 FDOR　2021年　2枚セット　米国銀貨
即購入可能。
古銭 絵銭 貨幣 十二支 干支 中国 江戸 1枚 31g
出品者の主観になりますが、状態は良いです。
（古829）蔵出し　山盛り　外国コイン　約630枚❗❗

ご購入記念 現行貨幣年号別アルバム 全部あります
すり替え防止の為、返品とキャンセルは不可でお願い致します。
古南鐐ニ朱銀　2枚組　1枚は組合鑑定書有り

記念紙幣　ベトナムドン　セット　20-100ドン　４枚　1985年
写真をご覧になり、納得のうえ購入されてください。追加の写真ご希望ありましたらお声掛け下さい
万寿無疆 古銭 絵銭 中国 裏に海の字　約24mm

2021年　新品　メイプルリーフ銀貨　カナダ　1オンス　銀貨地銀

【47都道府県】地方自治法施行60周年記念セット(ケースのみ)
徳力本店
UNITED STATES 1987 PRESTIGE SET アンティーク
純金
ベリーズ【1979】プルーフセットCOINAGE OF BELIZE PROOF
純金小判
人気 きのこたけのこシート純金小判 佐川純銀小判 ゴールド シルバー
24K
ビザンチン帝国金貨　NGC鑑定済みMS4/4
刻印
天皇陛下御在位60年金貨　10万円金貨　1万円銀貨　昭和61年
10g
東京2020パラリンピック競技大会記念一万円金貨幣プループ貨幣セット
ヴィンテージ
天皇陛下御在位60年記念1万円銀貨プルーフ記念硬貨
ゴールド
③古銭まとめ　40種以上　コレクション向
小判
中国旧紙幣　5元　伍圓

中国銀貨　光緒元寶　江南省造　庫平七銭二分、中国コイン

商品の情報

商品の状態新品、未使用

札幌オリンピック記念メダル

銀貨　トーンドシルバーコイン　Gump作No.7

2019 ヴィクトリア女王 生誕200周年 ピエフオー銀貨 エリザベス銀貨 英国

イラク　２５０００ディナール紙幣　連番２枚セット
数十年前に購入した品です。大切に保管しております。買ってから包装のまま木箱に入れ、箪笥にしまっておりました。即購入可能。出品者の主観になりますが、状態は良いです。すり替え防止の為、返品とキャンセルは不可でお願い致します。写真をご覧になり、納得のうえ購入されてください。追加の写真ご希望ありましたらお声掛け下さい徳力本店純金純金小判24K刻印10gヴィンテージゴールド小判金

商品の情報

商品の状態新品、未使用

大人気の 金　純金　純金小判　本物　24金　ゴールド　K24 10g 刻印有　徳力本店 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

47分钟前

大人気の 金　純金　純金小判　本物　24金　ゴールド　K24 10g 刻印有　徳力本店 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

¥150,000 ¥69,000

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出品者

149e77

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