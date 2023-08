ヴィンテージ NIKE インターナショナリスト U.S.A.製 オリジナル になります。

サイズ

・サイズ 刻印無し(アウトソール測定写真有り)

・MADE IN U.S.A.

・オリジナル

・薄汚れはございます。

アウトソール踵の部分に減り防止の為シューグー

を塗布しております。剥がす事は可能です。

右足内側踵の部分に多少のダメージがございま

す。アウトソールにボンド跡がございます。

タンのスポンジは抜けおります。

写真でご確認お願い致します。

※鑑賞用としておりましたので、ジップロックに

入れて保管しておりました。

※今ではなかなか無いサイズ、状態ですので探さ

れている方は是非とも。

※ヴィンテージ品の為ご理解お願い致します。

※コメント、値下げ交渉お受け致します。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ヴィンテージ NIKE インターナショナリスト U.S.A.製 オリジナル になります。サイズ・サイズ 刻印無し(アウトソール測定写真有り)・MADE IN U.S.A.・オリジナル・薄汚れはございます。 アウトソール踵の部分に減り防止の為シューグー を塗布しております。剥がす事は可能です。 右足内側踵の部分に多少のダメージがございま す。アウトソールにボンド跡がございます。 タンのスポンジは抜けおります。 写真でご確認お願い致します。 ※鑑賞用としておりましたので、ジップロックに 入れて保管しておりました。 ※今ではなかなか無いサイズ、状態ですので探さ れている方は是非とも。※ヴィンテージ品の為ご理解お願い致します。※コメント、値下げ交渉お受け致します。宜しくお願い致します。

