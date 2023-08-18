ふるさと納税 モトローラ moto g13　セット売り　本体　新品未使用未開封 スマートフォン本体

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乗り換え（機種変更）により端末購入したものです。マットチャコール＆ラベンダーブルーの2台セット売りです。単品がよろしい場合は、17,000円です。一括購入のため、残債ありません。新品未開封です。そのため、NC NRでお願いいたします。よろしくお願いいたします。#スマートフォン#スマホ#新品未使用#motorola#SIMフリー#モトローラ #SIMフリースマートフォン #motog13#moto#g13