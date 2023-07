最新人気 FGOアーケード引退品 その他

この度、時間をとれず未プレイ期間が半年以上続いた為出品させていただきます。

※画像にあるもの全ての販売となります。

プレイに使用していた物の為、神経質な方はご遠慮いただきますようお願いします。

(iQOS喫煙者)

主な内訳(数が多い為⭐︎5鯖のみ掲載)

凸5

水着アルトリア(裁)

アルトリア(槍)

水着武蔵

武蔵(剣)

清少納言

水着アビィ

水着ジャンヌ

ティアマト

メルトリリス

エルキドゥ

アストルフォ(剣)

水着アルトリアオルタ(騎)

エレシュキガル

BB

プロトマーリン

沖田

ジャックザリッパー

水着玉藻

スカサハ

諸葛孔明

ジャンヌ

ジャンヌオルタ

ヴラド

アルトリア

凸4

ネモ

アルジュナ

凸3

北斎

酒呑

玉藻

凸2

ブラダマンテ

クーフーリンオルタ

嫁ネロ

プロトアーサー

イシュタル

ドレイク

凸1

ライネス

オジマンディアス

マーリン

刑部姫

エドモン

水着アルトリア(弓)

カルナ

アルテラ

個別での販売にて現物のカード枚数が上記の数より少ない場合があります。(多い物もあります)

その際は別途ご用意くださいますようお願いします。

また、残数が気になるカードがございましたらお気軽にコメントください。事前に確認し、お返事させていただきます。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

