★★★プロフィールを必ずご覧ください(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)★★★フォロー割あり

Lambre Dole 総レース ワンピース



最終 ツルバイマリコオイカワ ワンピース 新品未使用

★デニムリメイク アシメントリー 花柄&デニム サロペ ティアードスカート★

rosymonster ミルフィーユギャザーワンピース



FOXEY NEW YORK 40 Fresca Dress ライトブルー

サロペットパンツをオリジナルのアシメントリーデザインにリメイクしました。ボリュームあるティアードスカートと花柄パッチワークで…

MM6 MaisonMargielaマルジェラ コットンニットロングベストワンピ

どこから見ても可愛いサロペットスカートです(〃艸〃)♡

60s vintage 古着 ピンドット フレアマキシワンピース 襟付き レトロ

花柄側は…ガーゼ素材で裏地付きです!サロペットはとても柔らかいので着心地抜群です♡

glamlips ニットワンピースとボアコートのセット



新品セット アリーム わがまま叶うデニムブラウス&シアースリーブフレアワンピース

誰ともかぶらないファッションを楽しんで下さい(⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠

CLANE FLOWER LACE MIX ONE PIECE



マリハ エンジェルドレス

【平置きサイズ】cm

AUGUST-PRESENTATION シャツワンピ

ウエスト約41

新品タグ付き ピンクハウス 可愛らしくドーリーなフリルワンピース 長袖 お星さま

スカート丈約90

今季春夏トーマスマグパイのワンピース

肩紐調節可能タイプです!

新品 23区 【洗える】コットンシルクタイプライターワンピース サイズ46

こちらは…丈直し出来ないので

IENA LA BOUCLE イエナパッチワーク ロングワンピース 花柄

身長160以上の方にオススメです!

★レア★ZARA ザラ ディズニー バンビ ロング ワンピース size M



新品✨ローレンラルフローレン 大きいサイズ 花柄 シャツワンピース ベルト



Li様 専用

全て古着を使用していますので…古着にご理解ある方宜しくお願いします。

新品3.9万ハウスオブロータスhouse of lotusギンガムチェックワンピ

神経質な方はご遠慮下さい。

美品 アナイ サテンドットプリントシャーリング ワンピース



SOULEIADO(ソレイアード) レーヨンプリント Vネックワンピース

小さくたたんでコンパクト発送させて頂きますので…ご了承下さい。

mi6様専用23区☆今季新作size46ポリバレントポンチジャンパースカート



最終お値下げ TOUJOURS タックシャツワンピース

#デニムリメイク#古着#1点物#デニムロングスカート#ハンドメイド#オリジナル#マキシ#オーバーオール#再構築#サロペット#90‘s #vintage#JUNGLECAT #キューブシュガー #ベティスミス #アンティカ#cepo#ジョンブル #オールドベティーズ #デニムアンドダンガリー #ライムインク #キューブシュガー #ドミンゴ #45rpm #キャピタ#kapital#RNA#パッチワーク

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

