国内最安値！ supreme×HYSTERIC GLAMOUR レオパード トレーナー スウェット

ご覧頂きありがとうございます。

美品サンローラン パリ SAINT LAURENT PARIS スウェット 黒

のトレーナーになります。

サイズ M

多少の使用感はありますが目立った傷や汚れなどはありません。

中古品となりますのでご理解の上ご検討をよろしくお願い致します。

平置き寸法

肩幅55cm

身幅62cm

着丈68cm

素人による測定なので多少の誤差はご了承下さい。

発送は週末になります。

NIKE

ナイキ

JORDAN

ジョーダン

supreme

シュプリーム

Union

ユニオン

STUSSY

ステューシー

The North Face

ザノースフェイス

SOPHNET

ソフ

GRAMICCI

グラミチ

NEW ERA

ニューエラ

COMME des GARCONS

コムデギャルソン

Yohji Yamamoto

ヨウジヤマモト

Y-3

ワイスリー

adidas

アディダス

袖丈···長袖

素材···裏起毛

季節感···春、秋、冬

ご覧頂きありがとうございます。supreme×HYSTERIC GLAMOUR レオパードのトレーナーになります。サイズ M多少の使用感はありますが目立った傷や汚れなどはありません。中古品となりますのでご理解の上ご検討をよろしくお願い致します。平置き寸法肩幅55cm身幅62cm着丈68cm素人による測定なので多少の誤差はご了承下さい。発送は週末になります。NIKEナイキJORDAN ジョーダンsupremeシュプリームUnionユニオンSTUSSYステューシーThe North Face ザノースフェイスSOPHNETソフGRAMICCIグラミチNEW ERAニューエラCOMME des GARCONS コムデギャルソンYohji Yamamoto ヨウジヤマモトY-3ワイスリーadidasアディダス袖丈···長袖素材···裏起毛季節感···春、秋、冬

