商品の情報 商品の状態 新品、未使用

YOKA TIPIに連結もできる、シンプルな形のタープです。YOKA TIPIと合わせて使おうと思い購入しましたが、抽選で別のタープが当選し、そちらを使う為出品します。YOKA TIPIをお持ちの方は統一感あるサイトが創れるのではないかと思います。撮影のため一度広げた新品未使用品とさせていただきます。【特徴】・ タープとして独立して使用することはもちろん、YOKA TIPIと連結して使うことができます。・ 端がテントの入口のように巻き上げできるようになっており、張る形状をシチュエーションに合わせて簡単に変えることができます。・ 真ん中あたりにフックがあり、ランタンなどをかけることができます。・ 生地の色はこだわりの「ダークカーキ」。光の加減によって緑系に見えるときと茶色系に見えるときがあります。・ 収納袋にもリフレクターが配されています。・本体素材:40Dリップストップナイロン(表面シリコン、裏面PUコーティング)・ペグ:付属しません・テント、ポール:付属しません※ 送料込みだと沖縄、離島には発送できません。ご相談下さい。※注意 モニターの発色によって色が異なって見える場合がございます。

