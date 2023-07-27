最も完璧な AERO エアロ　レザーパンツ　⭐︎超美品⭐︎ その他

ご覧頂き有難うございます。
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美品のビンテージ物になります。
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自宅保管にて、着用回数は5回程度だったかと思います。
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当時、高価な物でしたので手放さずに現在まで保管しておりました。
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サイズは30インチです。
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平置き寸法です。
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股上：約30cm
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ファスナー部に酸化による変色はございますが、使用に関しては全く問題ありません。
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ビンテージ好きで、ご理解頂ける方、ご検討宜しくお願いします。
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うつみ様専用
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|エアロレザー
|商品の状態
|未使用に近い
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ご覧頂き有難うございます。美品のビンテージ物になります。自宅保管にて、着用回数は5回程度だったかと思います。当時、高価な物でしたので手放さずに現在まで保管しておりました。サイズは30インチです。平置き寸法です。股上：約30cm股下：約78cmウエスト：約39cmファスナー部に酸化による変色はございますが、使用に関しては全く問題ありません。ビンテージ好きで、ご理解頂ける方、ご検討宜しくお願いします。#バンド#ビジュアル#音楽#バイク#ハーレー#リバースウィーブパーカー#ノースフェイス #パタゴニア #米軍 #ヴィンテージ #NAVY #ミリタリージャケット #ラルフローレン #コバーン#ニルヴァーナ #グランジ #ワコマリア #ビンテージ #ヴィンテージ #ヘラクレス、#赤ミミ#赤耳#66後期#コンバース#ジャックパーセ#40年代#50年代#60年代#70年代#vintage#リーバイス#501xx#BIGE#66前期#ランタグ#バータグ#トリコタグ#タタキタグ#単色タグ#LEVIS#Patagonia#レトロX、レ#506xx#507xx#557xx#70505 #B9 #M65 #B1 #MA1 などお好きな方。
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
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|商品の状態
|未使用に近い