お気に入り Marimekko unikko ストール ストール/スヌード

テキスタイルデザイン：Maija Isola（マイヤ・イソラ）PIENI UNIKKO（ピエニ ウニッコ）：小さなケシの花

ETROエトロ シルク100%カラーストール★ロングショール



LOUIS VUITTON ストール

ジャカード織りで「ケシの花」を表現したUnikkoテキスタイルのストール。柔らかく繊細な生地を使用し、端部分は軽やかなカットオフ状に仕上げています。

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ウール100％

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サイズ 約181cm×73cmフリンジ3cm

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カラー···ブルー

PAZUKI♡パズキ♡パッチワークトライアングルストール♡シルク入りストール♡

柄・デザイン···花柄

古着 ビンテージ アンティーク カシミヤ マフラー ストール 大判 美品

リトアニア製

エルメス カレジェアン 大名 ストール

定価25300円

ブルガリ ロゴマニアストール 新品未開封 査定済み



ロンハーマンで購入、S Z ストールです♪

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カラー···ブルー

商品の情報 ブランド マリメッコ 商品の状態 新品、未使用

テキスタイルデザイン：Maija Isola（マイヤ・イソラ）PIENI UNIKKO（ピエニ ウニッコ）：小さなケシの花 ジャカード織りで「ケシの花」を表現したUnikkoテキスタイルのストール。柔らかく繊細な生地を使用し、端部分は軽やかなカットオフ状に仕上げています。ウール100％サイズ 約181cm×73cmフリンジ3cmカラー···ブルー柄・デザイン···花柄リトアニア製定価25300円クリスマスプレゼント北欧フィンランドスウェーデン雑貨フィーカデザインシンプル個性的ヨーロッパモダンシックおしゃれカラー···ブルー

商品の情報 ブランド マリメッコ 商品の状態 新品、未使用

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