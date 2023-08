★フォロー割について★

○0円~1990円 100円引き

○2000円~3999円 200円引き

○4000円~ 400円引き

※フォロー割は、フォローを先にお願いします。確認が取れ次第金額を変更します。

まとめ割りもご相談ください!

#hunky ←商品一覧です。

管理番号:166Q 66

__________________________________________

【THENORTHFACE】ザノースフェイス

700フィル

前後ワンポイント刺繍ロゴ

レッド×ダークグレー

メンズMサイズ

【状態】

・右袖口、薄く汚れ

・全体的に目立つ汚れ破れなし

ノースフェイスのヌプシジャケットです。

メンズとなります。

高機能700フィルの防寒性能は本格的なアウトドアギアとして活躍。

レッド×ダークグレーのバイカラーはあまり人とかぶらない好配色です。

ダウン抜けもほとんどなく、フワフワな状態です。

ファスナーは正規品の証でもあるビスロンファスナーです。

★参考採寸★

・着丈 64cm

・肩幅 51cm

・身幅 54cm

・袖丈 60cm

手採寸なので多少の誤差はご了承下さい。

#hunky ←商品一覧です

カラー...レッド

柄・デザイン...ロゴ・ワンポイント

素材...ナイロン

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードあり(取外し不可)

襟...スタンドカラー

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

