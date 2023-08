The North Faceレディース ハイクステラ -パーカ-シェルジャケットNF0A3BVI Sサイズ

*フェミニンなシェイプで雨や風から完全に保護する新しいシェル

ジャケットは今シーズン快適でスタイリッシュに過ごしたいハイカー

に最適なレイヤーです。通気性のあるDry Vent生地が湿気を弾き、

一日中ドライで涼しい状態を保ちます。DWR加工により濡れから

さらに保護され、にわか雨の際にも快適です。

The North Faceレディース アウター NF0A3BVI Sサイズ

サイズ

・総丈:約75cm

・肩幅:約37cm

・身幅:約48cm

・袖丈:約67cm 素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。

・素材:ポリエステル

・カラー:モントレーブルー

*写真9番目 ホログラムです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

