★新春福袋2022★ 【大幅値下げ】そらる トライアングルリュック リュック/バックパック

#ねこと歌い手グッズ

あまり使う機会がなかった為、出品させて頂きます。目立った傷や汚れ等は見当たらず、比較的綺麗な状態です。※個人の感想になります。

ご購入の際は、一度人の手に渡ったものであること、素人保管・素人検品であることをご理解の上お願い致します。

■プロフ必読

■梱包方法:防水対策

■即購入OK

■迷っている為出品を突然取り下げる場合がございます。

#ねこと歌い手グッズ

他にもこちらで歌い手グッズ(浦島坂田船、After the Rain等)を出品しております♪

検索用キーワード↓

After the Rain そらる まふまふ AtR そらまふ そらるOfficial shop グッズ トライアングルリュック バックパック リュック

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

