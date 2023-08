【メーカー直送】 井上俊之　エフェクトについて考える様々なこと　炎・爆発・煙編 アート/エンタメ

井上俊之 エフェクトについて考える様々なこと 炎・爆発・煙編

2020年にP.A.WORKSのオンラインストアで購入したものです。

数回読み、暗所にて保管しておりました。

目立った傷や破れなどはなく、通読には問題ございません。

◎匿名配送

◎送料無料

中古品ですので、ご理解いただける方のみご購入をお願いします。

#井上俊之

#アニメーター

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

